ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣ

Το ντέρμπι κορυφής και οι λεπτές ισορροπίες

Στο ντέρμπι κορυφής του 9ου ομίλου, που θα κρίνει την πρωτιά, και στις λεπτές ισορροπίες για την τελική κατάταξη κυρίως στον 6ο αλλά και στον 4ο όμιλο, μοιράζεται το ενδιαφέρον στη σημερινή συνέχεια της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Στον 9ο όμιλο δεσπόζει η κόντρα της Γαλλίας, εκ των φαβορί για το τρόπαιο, με την πολλά υποσχόμενη μέχρι στιγμής Νορβηγία, με τις δύο ομάδες, που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32» έχοντας κάνει το 2 στα 2 μέχρι στιγμής, να διεκδικούν στο φινάλε την πρωτιά του ομίλου. Στο άλλο ματς αναμετρούνται Σενεγάλη - Ιράκ, που δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης.

Φινάλε αγωνίας για την τελική κατάταξη αναμενόταν τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στον 6ο όμιλο, όπου στο πρόγραμμα ξεχώριζε η κόντρα της Σουηδίας, μία από τις «συγκατοίκους» στην κορυφή με 4 βαθμούς, με την Ιαπωνία, που ακολουθεί στην 3η θέση με μόλις έναν βαθμό διαφορά (3 β.), και οι δύο ομάδες διεκδικούσαν το ένα από τα δύο εισιτήρια απευθείας πρόκρισης στους «32». Θεωρητικά πιο βατό έργο είχε η έτερη πρωτοπόρος Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας την αδιάφορη βαθμολογικά Τυνησία.

Στον 4ο όμιλο, επίσης ξημερώματα ώρα Ελλάδας, καθώς οι ΗΠΑ έχουν καπαρώσει τη μία από τις δύο θέσεις απευθείας πρόκρισης το ενδιαφέρον στρεφόταν στην αναμέτρηση των ισόβαθμων στην 3η θέση Αυστραλίας και Παραγουάης, που έψαχναν τη νίκη και την απευθείας πρόκριση. Στο άλλο ματς οι ΗΠΑ επεδίωκαν να σφραγίσουν και την πρωτιά στον όμιλο, με αντίπαλο την αποκλεισμένη και αδιάφορη βαθμολογικά Τουρκία.