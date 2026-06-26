02.00: Τυνησία - Ολλανδία (ΕΡΤ1)
02.00: Ιαπωνία - Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)
05.00: Τουρκία - ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)
05.00: Παραγουάη - Αυστραλία (ΕΡΤ1)
22.00: Νορβηγία - Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22.00: Σενεγάλη - Ιράκ (ΕΡΤ1)
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