1ος ΟΜΙΛΟΣ

Απόλυτο Μεξικό, έκπληξη της Νότιας Αφρικής

Με το Μεξικό να κάνει το απόλυτο και τη Νότια Αφρική την έκπληξη στο φινάλε ολοκληρώθηκε ο 1ος όμιλος με την 3η αγωνιστική.

Οι οικοδεσπότες Μεξικάνοι επικράτησαν και της Τσεχίας, με σκορ 3-0 (Γκαρσία 55', Κινιόνες 63', Φιντάλγκο 90'+4), έκαναν το 3 στα 3 και εξασφάλισαν την 1η θέση στον όμιλο και φυσικά την απευθείας πρόκριση στους «32». Αντίθετα οι Τσέχοι, που απογοήτευσαν, αποχαιρέτησαν το φετινό Μουντιάλ.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη, νικώντας 1-0 τη Νότια Κορέα (Μασέκο 63') και «τσεκάροντας» το δεύτερο εισιτήριο απευθείας πρόκρισης στου «32». Από την πλευρά τους οι Νοτιοκορεάτες θα περιμένουν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων για το αν θα προκριθούν ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες.