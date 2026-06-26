Παρασκευή 26 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
«Εκλεψε» την πρωτιά η Ελβετία

Την πρωτιά στον 2ο όμιλο «έκλεψε» στην 3η και τελευταία αγωνιστική η Ελβετία, νικώντας 2-1 τον οικοδεσπότη Καναδά (Βάργκας 46', Μανζάμπι 57' - Πρόμις 72') στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, με τις δύο ομάδες να προκρίνονται απευθείας στους «32». Μάλιστα οι Καναδοί είναι αυτοί που θα ανοίξουν και την αυλαία της φάσης των «32», αντιμετωπίζοντας τη Νότια Αφρική (2η στον 1ο όμιλο) στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα, την Κυριακή 28/6.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Βοσνία - Ερζεγοβίνη επιβλήθηκε 3-1 του Κατάρ (Αλαϊμπέγκοβιτς 29', Τζέκο 34', Μάμιτς 80' - Αλχάιντος 42') και πήρε την 3η θέση με 4 βαθμούς, που την έχουν στείλει ήδη στους «32» ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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