3ος ΟΜΙΛΟΣ

Επιβλητική Βραζιλία

Associated Press

Με επιβλητικό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο η Βραζιλία, που για την 3η αγωνιστική επικράτησε άνετα της Σκωτίας με 3-0 (Βινίσιους 7', 45'+3, Κούνια 60') και έφτασε τους 7 βαθμούς. Ετσι η «Σελεσάο», που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32», σφράγισε και την πρωτιά του ομίλου, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές βλέψεις της στη διοργάνωση. Οσο για τη Σκωτία, ως 3η του ομίλου βρίσκεται σε αναμονή για το αν θα βρεθεί στις 8 καλύτερες τρίτες που θα πάρουν την πρόκριση στους «32», βρίσκεται όμως σε δύσκολη θέση, καθώς αυτήν τη στιγμή είναι 7η στην ειδική βαθμολογία των τρίτων.

Στο άλλο ματς το Μαρόκο, που επίσης είχε προκριθεί, τα χρειάστηκε απέναντι στην αξιόμαχη Αϊτή μέχρι να νικήσει 4-2 (Χακίμι 39', Σαϊμπάρι 45'+1, Ραχίμι 78', Γιασίνε 89' - Μπουνού 10' αυτογκόλ, Ισίντερο 43') και να καταλάβει τη 2η θέση στον όμιλο.