Παρασκευή 26 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι βαθμολογίες

1ος όμιλος (3 αγώνες): Μεξικό 9, Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1.

2ος όμιλος (3 αγ.): Ελβετία 7, Καναδάς 4, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 4, Κατάρ 1.

3ος όμιλος (3 αγ.): Βραζιλία 7, Μαρόκο 7, Σκωτία 3, Αϊτή 0.

4ος όμιλος (3 αγ.): ΗΠΑ 6, Αυστραλία 3, Παραγουάη 3, Τουρκία 0.

5ος όμιλος (2 αγ.): Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ 1, Κουρασάο 1.

6ος όμιλος (2 αγ.): Ολλανδία 4, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3, Τυνησία 0.

7ος όμιλος (2 αγ.): Αίγυπτος 4, Βέλγιο 2, Ιράν 2, Νέα Ζηλανδία 1.

8ος όμιλος (2 αγ.): Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακρωτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1.

9ος όμιλος (2 αγ.): Γαλλία 6, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.

10ος όμιλος (2 αγ.): Αργεντινή 6, Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία 0.

11ος όμιλος (2 αγ.): Κολομβία 6, Πορτογαλία 4, Κολομβία 3, ΛΔ Κονγκό 1, Ουζμπεκιστάν 0.

12ος όμιλος (2 αγ.): Αγγλία 4, Γκάνα 4, Κροατία 3, Παναμάς 0.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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