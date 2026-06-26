Τη Δευτέρα 29/6 το 2ο Φεστιβάλ του «904 Αριστερά στα FM»

Τοτου «ραδιοφώνου που θες να ακούς!», ξεκινά τη

Με κεντρικό σύνθημα «Από τον Πολιτισμό που αντιστέκεται, στην Τέχνη που αντεπιτίθεται», το 2ο Φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού «904 Αριστερά στα FM» ανοίγει τα μικρόφωνά του στην πλατεία Μακεδονομάχων, δίπλα στη στάση του Μετρό «Αγία Σοφία». Εχοντας ολοκληρώσει τα τρία μεγάλα εβδομαδιαία αφιερώματά του στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Μάνο Λοΐζο και στον Γιάννη Ρίτσο, συζητά για «την Τέχνη που αντεπιτίθεται μέσα από τα ραδιοκύματα».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά στις 19.00, με συζήτηση με θέμα «Αναδεικνύοντας τον ρόλο της Τέχνης». Θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Γιώργο Αετόπουλο και τον Δημήτρη Αλιστρατίνο, με τη συμμετοχή του Hak of Urban Pulse, και στη συνέχεια με τους Magic de Spell (acoustic).

Ξεχωριστή θέση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κατέχει η πειραματική μουσική αφήγηση του Κλείτου Κυριακίδη, αλλά και η Ιροντίνα Κάραλη, μαζί με τη Θεατρική Ομάδα της ΕΔΥΕΘ, με το τραγούδι του νεκρού στρατιώτη.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε εικαστική έκθεση και εργαστήρι χαρακτικής από την ομάδα «Fire Art», να ενημερωθούν από περίπτερα φορέων και καλλιτεχνικών ομάδων, καθώς και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες για παιδιά τις οποίες διοργανώνει το «κόκκινο Αερόστατο», ενώ θα υπάρχουν και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, προβάλλοντας τη δημιουργία ως μέσο έκφρασης, αντίστασης και αντεπίθεσης.