Παρασκευή 26 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τη Δευτέρα 29/6 το 2ο Φεστιβάλ του «904 Αριστερά στα FM»

Το 2ο Φεστιβάλ του «904 Αριστερά στα FM», του «ραδιοφώνου που θες να ακούς!», ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιούνη.

Με κεντρικό σύνθημα «Από τον Πολιτισμό που αντιστέκεται, στην Τέχνη που αντεπιτίθεται», το 2ο Φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού «904 Αριστερά στα FM» ανοίγει τα μικρόφωνά του στην πλατεία Μακεδονομάχων, δίπλα στη στάση του Μετρό «Αγία Σοφία». Εχοντας ολοκληρώσει τα τρία μεγάλα εβδομαδιαία αφιερώματά του στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Μάνο Λοΐζο και στον Γιάννη Ρίτσο, συζητά για «την Τέχνη που αντεπιτίθεται μέσα από τα ραδιοκύματα».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά στις 19.00, με συζήτηση με θέμα «Αναδεικνύοντας τον ρόλο της Τέχνης». Θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Γιώργο Αετόπουλο και τον Δημήτρη Αλιστρατίνο, με τη συμμετοχή του Hak of Urban Pulse, και στη συνέχεια με τους Magic de Spell (acoustic).

Ξεχωριστή θέση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κατέχει η πειραματική μουσική αφήγηση του Κλείτου Κυριακίδη, αλλά και η Ιροντίνα Κάραλη, μαζί με τη Θεατρική Ομάδα της ΕΔΥΕΘ, με το τραγούδι του νεκρού στρατιώτη.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε εικαστική έκθεση και εργαστήρι χαρακτικής από την ομάδα «Fire Art», να ενημερωθούν από περίπτερα φορέων και καλλιτεχνικών ομάδων, καθώς και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες για παιδιά τις οποίες διοργανώνει το «κόκκινο Αερόστατο», ενώ θα υπάρχουν και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, προβάλλοντας τη δημιουργία ως μέσο έκφρασης, αντίστασης και αντεπίθεσης.

    

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