Παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας

Τη Δευτέρα 29 Ιούνη, στις 21.15, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής θα φιλοξενηθεί η παράσταση «Αλήθεια, σου είπα; Η λεμονιά μας γλίτωσε» από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας.

Η παράσταση βασίζεται σε κείμενα των Αισχύλου («Προμηθέας Δεσμώτης»), Ευριπίδη («Τρωάδες»), Γιάννη Ρίτσου («Ο Αφανισμός της Μήλος», «Επιτάφιος», «Αγρυπνία»), Μελισσάνθης («Η μπαλάντα της μάνας»), Ολυμπίας Χαλτσοτάκη («Αχμέτ»).

Τα αποσπάσματα επιλέχθηκαν από τα ίδια τα μέλη της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου, ορμώμενα από τη συμφορά, την προσφυγιά, από ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους μέσα σε σαπιοκάραβα. Κοινός άξονας η φωνή των μανάδων μέσα από τον θρήνο: Μάνες βασίλισσες, εργάτριες, αγρότισσες, πρόσφυγες - μάνες όλων των εποχών και όλων των γεωγραφικών τόπων - ενώνονται με μία αόρατη κλωστή. Μια φωνή θρήνου που ξεσπά μετά τον πόλεμο και τον ζόφο, που δυστυχώς, είναι ιδιαίτερα επίκαιρα σήμερα.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Κοστούμια: Θεατρική ομάδα Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας, Ανάλυση κειμένων: Μαρία Καστάνη, Μουσική: Βαγγέλης Γιαννάκης. Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζορμπάς.

Ερμηνεύουν: Αθηνά Γαβριηλάκη, Βιβή Γκίκα, Δανάη Ζαφείρη, Μαρία Καστάνη, Βενετία Λάσκου, Ντάνια Μαρινοπούλου, Βίκυ Τσαντήλα, Θοδωρής Σεραφείδης.

Την παράσταση στηρίζουν Σύλλογοι και φορείς της Καισαριανής, συγκεκριμένα: Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Καισαριανής, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Καισαριανής, Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ & ΟΑΕΕ Καισαριανής, Ενωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Καισαριανής, Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.