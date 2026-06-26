Ενα πρόγραμμα τιμής σε τρεις σπουδαίους Σοβιετικούς συνθέτες

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών προτείνει για το καλοκαίρι του 2026 στην Πάτρα μια συμφωνική συναυλία με διττό καλλιτεχνικό και συμβολικό χαρακτήρα, συνδέοντας τη μεγάλη ρωσική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και παράλληλα τιμώντας τη σημαντική πολιτιστική ταυτότητα της αχαϊκής πρωτεύουσας. Η συναυλία εντάσσεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιούλη στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας.

Ενα πρόγραμμα - φόρος τιμής σε τρεις εξέχοντες συνθέτες της Σοβιετικής Ενωσης. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκονται το ιδιαίτερα αγαπητό Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 8 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, σε διασκευή για συμφωνική ορχήστρα δωματίου από τον πρόωρα χαμένο Ελληνα συνθέτη Κώστα Νικήτα, καθώς και η δημοφιλής «Κλασική Συμφωνία» του Σεργκέι Προκόφιεφ.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από το Κοντσέρτο για σοπράνο και ορχήστρα του Ράινχολντ Γκλιέρ, ενός συνθέτη λιγότερο γνωστού στο ευρύ κοινό αλλά εξίσου σημαντικού για τη μουσική παράδοση της εποχής του. Τα έργα αυτά συνομιλούν με τη μεγάλη ρωσική σχολή που διαμορφώθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα και ανέδειξε δημιουργούς όπως ο Τσαϊκόφσκι, ο Μουσόργκσκι, ο Ρίμσκι - Κόρσακοφ, ο Μποροντίν και πολλοί άλλοι.

Παράλληλα η συναυλία αποκτά έναν ιδιαίτερο τοπικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ορχήστρα επιθυμεί να τιμήσει την πόλη της Πάτρας. Γι' αυτόν τον σκοπό συνεργάζεται με την διακεκριμένη διεθνούς φήμης υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη, η οποία κατάγεται από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η Β. Καραγιάννη θα εμφανιστεί ως σολίστ τόσο στο Κοντσέρτο του Γκλιέρ όσο και σε έναν κύκλο τεσσάρων αριστουργηματικών τραγουδιών του επίσης Πατρινού συνθέτη Δημητρίου Λιάλιου. Το έργο του Λιάλιου ανακαλύφθηκε εκ νέου, ανασύρθηκε από τη λήθη και παρουσιάστηκε στο κοινό πριν από λίγα μόλις χρόνια, χάρη στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή της Φιλαρμόνιας και μαέστρου της συναυλίας, αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή.

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ γενική είσοδος, 7 ευρώ μειωμένο (μαθητικό, φοιτητικό, 65+, άνεργοι, πολύτεκνοι), 5 ευρώ ομαδικές κρατήσεις.