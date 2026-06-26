Παρασκευή 26 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αύριο οι «Κοινοί Θνητοί» στην Τεχνόπολη

Αύριο Σάββατο οι «Κοινοί Θνητοί» γιορτάζουν τα 10 χρόνια παρουσίας τους στο τραγούδι, με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Οπως σημειώνει το αγαπημένο συγκρότημα:

«10 Χρόνια Κοινός Δρόμος, Φωνή κι Αγώνας

Αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς ένας σταθμός. Είναι ένα ευχαριστώ. Ενα ευχαριστώ σε όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα αυτά τα δέκα χρόνια. Που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος.

Που έκαναν τη μουσική πράξη συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση. Που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά.

Οι Κοινοί Θνητοί κοιτούν μπροστά. Νέα τραγούδια βρίσκονται ήδη στα σκαριά, νέες μουσικές διαδρομές γεννιούνται, διαδρομές πάντα στον ίδιο Κοινό Δρόμο».

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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