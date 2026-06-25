Στο επίκεντρο αντιδράσεων τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» στους αγώνες
Η συγκεκριμένη καινοτομία καθιερώθηκε στη φετινή διοργάνωση από τη FIFA, με άλλοθι τις υπερβολικές θερμοκρασίες που επικρατούν κυρίως σε ΗΠΑ και Μεξικό. Το γεγονός όμως ότι οι διακοπές επιβάλλονται ακόμα και χωρίς προφανή λόγο, σε πόλεις όπου η θερμοκρασία δεν είναι υψηλή (π.χ. Τορόντο) ή ακόμα και σε αγώνες που διεξάγονται υπό βροχή, αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις της FIFA, που φυσικά δεν αφορούν την υγεία των παικτών. Αντίθετα, παρέχουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για μια αρκετά συμφέρουσα εμπορική διακοπή (πέραν του ημιχρόνου), με στόχο τα αντίστοιχα κέρδη. Μάλιστα, το μέτρο αυτό εκτός των φιλάθλων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, με αρκετούς - όπως ο προπονητής της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα - να το επικρίνουν ως κάτι που αλλάζει τη φύση του παιχνιδιού.