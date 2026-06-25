ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Αποδοκιμασίες για τα εμπορικά τερτίπια της FIFA

Τα εμπορικά τερτίπια της FIFA προκειμένου να αυγατίσει για την ίδια και τις πολυεθνικές όσο το δυνατόν περισσότερο τα ήδη αστρονομικά κέρδη από το φετινό Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στις τάξεις των φιλάθλων και των ανθρώπων του ποδοσφαίρου. Στο επίκεντρο έχουν βρεθεί τις τελευταίες μέρες τα περιβόητα «διαλείμματα ενυδάτωσης» (cooling breaks) των παικτών, με δύο τρίλεπτες διακοπές σε κάθε ημίχρονο οι οποίες πλέον προκαλούν κάθε φορά σφοδρές αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από την εξέδρα, υποχρεώνοντας τους υπεύθυνους της FIFA να δώσουν εντολή στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματούν τον εξωτερικό ήχο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Η συγκεκριμένη καινοτομία καθιερώθηκε στη φετινή διοργάνωση από τη FIFA, με άλλοθι τις υπερβολικές θερμοκρασίες που επικρατούν κυρίως σε ΗΠΑ και Μεξικό. Το γεγονός όμως ότι οι διακοπές επιβάλλονται ακόμα και χωρίς προφανή λόγο, σε πόλεις όπου η θερμοκρασία δεν είναι υψηλή (π.χ. Τορόντο) ή ακόμα και σε αγώνες που διεξάγονται υπό βροχή, αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις της FIFA, που φυσικά δεν αφορούν την υγεία των παικτών. Αντίθετα, παρέχουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για μια αρκετά συμφέρουσα εμπορική διακοπή (πέραν του ημιχρόνου), με στόχο τα αντίστοιχα κέρδη. Μάλιστα, το μέτρο αυτό εκτός των φιλάθλων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, με αρκετούς - όπως ο προπονητής της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα - να το επικρίνουν ως κάτι που αλλάζει τη φύση του παιχνιδιού.





Να σημειωθεί ότι πριν δύο χρόνια η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA είχε απορρίψει πρόταση της διοίκησης για καθιέρωση τάιμ άουτ στους αγώνες με αφορμή το φετινό Μουντιάλ.