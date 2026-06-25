Πέμπτη 25 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2026
Σήμερα η εκκίνηση στο Ελληνικό

Με την υπερειδική διαδρομή στο «The Ellinikon Sports Park» στο Ελληνικό (19.00 - Cosmote Sport 5) δίνεται σήμερα η εκκίνηση του ιστορικού Ράλι Ακρόπολις, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ως θεσμός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Η φετινή διοργάνωση μάλιστα αποτελεί και το 8ο σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), με το Ράλι Ακρόπολις να έχει επανέλθει στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Στο Ράλι Ακρόπολις 2026, που θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 28 Ιούνη, θα λάβουν μέρος 57 πληρώματα, ανάμεσα στα οποία και τα 12 των εργοστασιακών ομάδων που δίνουν τη μάχη για τη διάκριση στο WRC.

Συνολικά ο αγώνας περιλαμβάνει 323,31 χλμ. και θα διεξαχθούν 17 ειδικές διαδρομές σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.

    

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