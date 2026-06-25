Πέμπτη 25 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θλίψη για τον θάνατο του Τάκη Γκώνια

Στη θλίψη βυθίστηκε για μία ακόμα φορά φέτος το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την είδηση του θανάτου του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκώνια σε ηλικία μόλις 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Γκώνιας ξεκίνησε την καριέρα του το 1988, από τον Λεβαδειακό, το 1993 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε για 4 χρόνια (συν άλλη μια χρονιά το 2004), ενώ φόρεσε ακόμα τις φανέλες των Ηρακλή, Πανιωνίου και Πανηλειακού πριν φύγει για το εξωτερικό, όπου έπαιξε στις Σπόρτιγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε, και στην τελευταία «κρέμασε τα παπούτσια του» το 2013. Στη συνέχεια, για 10 χρόνια, ακολούθησε καριέρα προπονητή σε διάφορες ομάδες της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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