Το κινηματογραφικό φεστιβάλ «ΙΡΙΔΑ 2026» ξεκίνησε στις 22/6, θα συνεχίσει έως τις 5/7/2026 στο κινηματοθέατρο «Ιριδα» (Ακαδημίας 55) και θα περιλαμβάνει: Προβολές ταινιών (μεγάλου και μικρού μήκους) με την παρουσία των δημιουργών (που συχνά ξεκίνησαν την κινηματογραφική τους πορεία από τον Κινηματογραφικό Τομέα). Κινηματογραφικές συζητήσεις και διαλόγους για το μέλλον της «Ιριδας» και του ευρύτερου κτιρίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης, ως πολύτιμων χώρων φοιτητικής συνάντησης, μελέτης, έκφρασης και δημιουργίας, ενόψει της προαναγγελθείσας ανακαίνισης του κτιρίου. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη (με βάση τη σειρά προσέλευσης). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://kinimatografiko.gr/.
Κινηματογραφική εβδομάδα με εκπληκτικές επανεκδόσεις και μοναδικές προβολές σε κινηματογράφους. Εβδομάδα που έχει Ελιο Πέτρι, Τζον Χιούστον, Μπίλι Γουάιλντερ και Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, πόσο άσχημα μπορεί να πάει δηλαδή; «Υπεράνω Πάσης Υποψίας» (Investigation of a Citizen Above Suspicion, 1970) του Ελιο Πέτρι και «Οι Ονειροπόλοι» (The Dreamers, 2003) του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι οι κεντρικές επανεκδόσεις και ακολουθούν «Η Ζούγκλα της Ασφάλτου» (The Asphalt Jungle, 1950) του Τζον Χιούστον στον κινηματογράφο «Παναθήναια», «Η Γκαρσονιέρα» (The Apartment, 1960) του Μπίλι Γουάιλντερ στο «Athenee Art Cinema», ενώ τη Δευτέρα 29/6 και ώρα 21.00, στον κινηματογράφο «Ριβιέρα» θα προβληθεί «Ο Αγγλος ασθενής» (The English Patient, 1996) του Αντονι Μινγκέλα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων προβολών «Μεγάλες ταινίες, Μεγάλες Δευτέρες» (ταινίες με πολύ μεγάλη διάρκεια, την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα). Δυο κουβέντες για κάθε ταινία!
2004: η ορφανή 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στο παραθαλάσσιο Βίγο της Γαλικίας, ψάχνοντας την άγνωστη οικογένεια του νεκρού πατέρα της με αφορμή την έκδοση ενός πιστοποιητικού για μία υποτροφία, που να αποδεικνύει τη σχέση της μαζί του. Στο καλοκαιρινό αυτό ταξίδι ζωής και αυτογνωσίας, οπλισμένη με μια ψηφιακή κάμερα, αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά.
Η Κάρλα Σιμόν κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοβιογραφικό σινεμά, ανασκαλεύει τη μνήμη. Αλλοτε το προσωπικό ενσαρκώνει το κοινωνικό και συλλογικό, όπως με τις «Ροδακινιές του Αλκαράς», άλλοτε είναι τόσο προσωπικό που νιώθει κανείς ότι δεν τον αφορά! Η ταινία μάς γυρίζει μετά την πτώση της δικτατορίας του Φράνκο κι αντί να στραφεί στο πώς ήταν η κατάσταση στην κοινωνία μετά από σχεδόν 40 χρόνια χούντας, στρέφεται σε ένα κομμάτι της νεολαίας που ζούσε καθυστερημένα την «εποχή των λουλουδιών» και τι επιπτώσεις είχε αυτό σε ένα παιδί... Οταν το σινεμά ενός σκηνοθέτη εξαντλείται στην αυτοβιογραφία, δυστυχώς μας δείχνει πόσο αποκομμένος είναι από την κοινωνία και τις διεργασίες της...
Παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωση εξαρτάται η επιχείρηση.
Μία ακόμα ταινία για την απόβαση στη Νορμανδία προστίθεται στον μακρύ κατάλογο, αυτήν τη φορά μας δείχνει τα μετόπισθεν, δηλαδή το αρχηγείο των συμμάχων, εστιάζοντας στο πόσο σημαντικές ήταν οι καιρικές συνθήκες. Αναρωτιόμαστε σε ποια ακόμα πτυχή θα εξειδικεύσουν, ώστε να ισχυριστούν ότι αυτή η μάχη «έκρινε» τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο! Θυμίζουμε ότι, πριν την επιτυχή πραγματοποίησή της στις 6/6/1944, η απόβαση στη Νορμανδία απέτυχε ορισμένες φορές εξαιτίας ενός συνδυασμού παραγόντων μεταξύ των οποίων και οι καιρικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η απόβαση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πραγματοποιούταν, αφού για τον γερμανικό στρατό η έκβαση του πολέμου και η ήττα του είχαν ήδη κριθεί. Η απόβαση στη Νορμανδία - σημαντική ασφαλώς ως γεγονός - θα επιδρούσε στον χρόνο λήξης του πολέμου και στα εδάφη τα οποία θα απελευθέρωναν από τη γερμανική κατοχή τα «δυτικά» κράτη. Η ταινία δεν στερείται καλών ηθοποιών και καλογραμμένου σεναρίου αλλά...
Το κέντρο του Λονδίνου βυθίζεται στον πανικό μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που δεν έχει εκραγεί. Οσο επικρατεί το χάος μέχρι να εκκενωθεί η περιοχή, μία συμμορία εγκληματιών επιχειρεί μια παράτολμη ληστεία.
Τα απομεινάρια του πολέμου μας στοιχειώνουν 80 χρόνια μετά! Συχνά στην πρόσφατη ιστορία εκκενώθηκαν μεγάλα σημεία πόλεων στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, ώστε να απενεργοποιηθεί μια τέτοια βόμβα. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν κάποιος εκμεταλλευόταν τη συγκυρία για να κάνει ριφιφί; Το σενάριο έχει έξυπνη ιδέα και καλοστημένη δομή, αν και στο τέλος μας εξηγεί περισσότερα από όσα χρειαζόταν να ξέρουμε. Ετσι βλέπουμε ότι ακόμα και τις καλύτερες των προθέσεων να έχει ένας σεναριογράφος, εάν η κινηματογράφηση και κυρίως το μοντάζ δεν είναι τα ιδεώδη, «χαλάει το γλυκό»...
Αρχικά θεωρείς ότι παρακολουθείς κάτι σαν b-movie δράσης με στοιχειώδες σενάριο, όμως όταν λύνεται ο γρίφος προς το τέλος, εκεί που αρχίζουν τα flashback, σκέφτεσαι ότι δεν θα μπορούσες να έχεις φανταστεί τέτοια συνωμοσία! Τι κρίμα να μην είναι πιο σφιχτή η σκηνοθεσία της, θα ήταν μια πραγματικά ωραία ταινία δράσης. Χρειάζονται κι αυτές και λείπουν από το σινεμά!