Επανεκδόσεις, Φεστιβάλ και «ΠΑΛΑΣ»

Πόσοι από τους ελάχιστους κινηματογράφους που έχουν απομείνει, στο κέντρο της Αθήνας, θα γίνουν σούπερ μάρκετ και αίθουσες συνεδρίων; Πόσα «Ιντεάλ» θα παραδοθούν ακόμα βορά στο μεγάλο κεφάλαιο; Οι μονές ανεξάρτητες αίθουσες στο κέντρο της Αθήνας, ιστορικά και πολιτιστικά τοπόσημα, είναι μετρημένες στα δάχτυλα! Τα πράγματα είναι απλά. Κάθε μονή ανεξάρτητη αίθουσα χειμερινή ή θερινή στην επικράτεια πρέπει να κηρυχθεί διατηρητέα με αποκλειστική κινηματογραφική χρήση, πόσο δε μάλλον οι εναπομείνασες μονές αίθουσες στο κέντρο της Αθήνας! Αυτή είναι η πάγια θέση μας, αυτή ισχύει και για το «ΠΑΛΑΣ» στοτο παλαιότερο δείγμα υβριδικού κινηματογράφου, δηλαδή κινηματογραφικού συγκροτήματος που συνδυάζει τη χειμερινή με τη θερινή αίθουσα, η οποία είναι διατηρητέα σύμφωνα με το ΦΕΚ που προστατεύει τους 47 θερινούς του κέντρου της Αθήνας από το 1987... Πρόσφατα το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων γνωμοδότησε με ομόφωνη απόφασητου χαρακτηρισμού του «ΠΑΛΑΣ» ως διατηρητέου νεότερου μνημείου! Δυστυχώς θα χρειαστεί να πούμε πάλι τα αυτονόητα. Το «ΠΑΛΑΣ» χτίστηκε από τον Ευάνθη Αθανασιάδη το 1924 (λειτούργησε το 1925) και μαζί με το «Αττικόν» στη Σταδίου, που χτίστηκε το 1914, αποτελούν τους παλαιότερους σωζόμενους κινηματογράφους όχι μόνο της Αθήνας αλλά όλης της Ελλάδας. Το 1930 το «ΠΑΛΑΣ» γίνεται ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της Αθήνας που εγκαθιστούν σύστημα ηχητικού κινηματογράφου και παράλληλα λειτουργεί και ο θερινός κινηματογράφος στην ταράτσα του κτιρίου. Το 1935, η αίθουσα ανακατασκευάζεται και αποκτά την art deco διακόσμηση, την οποία εμπνεύστηκε ο αρχιτέκτονας του μεσοπολέμου Βασίλειος Κασσάνδρας. Το «ΠΑΛΑΣ» διαδραματίζει ιδιαίτερο εκπολιτιστικό ρόλο για τους ανθρώπους των γειτονικών πολυπληθών συνοικισμών του Βύρωνα και της Καισαριανής και η ιστορική του σημασία διατρέχει έναν ολόκληρο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της Κατοχής! Επίσης οι χώροι του «ΠΑΛΑΣ» αποτυπώνονται σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και τον καθιστούν ίσως τον πιο κινηματογραφημένο κινηματογράφο της χώρας. Κλείνουμε τη σύντομη αναδρομή με μια κουβέντα για τον τελευταίο ιδιοκτήτη του, Ματθαίο Πόταγα. Εναν άνθρωπο του κινηματογράφου, συνώνυμο του μύθου, που λειτουργούσε τον κινηματογράφο για 70 ολόκληρα χρόνια μέχρι τον θάνατό του το 2021, στα 94 του χρόνια!

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ «ΙΡΙΔΑ 2026» ξεκίνησε στις 22/6, θα συνεχίσει έως τις 5/7/2026 στο κινηματοθέατρο «Ιριδα» (Ακαδημίας 55) και θα περιλαμβάνει: Προβολές ταινιών (μεγάλου και μικρού μήκους) με την παρουσία των δημιουργών (που συχνά ξεκίνησαν την κινηματογραφική τους πορεία από τον Κινηματογραφικό Τομέα). Κινηματογραφικές συζητήσεις και διαλόγους για το μέλλον της «Ιριδας» και του ευρύτερου κτιρίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης, ως πολύτιμων χώρων φοιτητικής συνάντησης, μελέτης, έκφρασης και δημιουργίας, ενόψει της προαναγγελθείσας ανακαίνισης του κτιρίου. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη (με βάση τη σειρά προσέλευσης). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://kinimatografiko.gr/.

Κινηματογραφική εβδομάδα με εκπληκτικές επανεκδόσεις και μοναδικές προβολές σε κινηματογράφους. Εβδομάδα που έχει Ελιο Πέτρι, Τζον Χιούστον, Μπίλι Γουάιλντερ και Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, πόσο άσχημα μπορεί να πάει δηλαδή; «Υπεράνω Πάσης Υποψίας» (Investigation of a Citizen Above Suspicion, 1970) του Ελιο Πέτρι και «Οι Ονειροπόλοι» (The Dreamers, 2003) του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι οι κεντρικές επανεκδόσεις και ακολουθούν «Η Ζούγκλα της Ασφάλτου» (The Asphalt Jungle, 1950) του Τζον Χιούστον στον κινηματογράφο «Παναθήναια», «Η Γκαρσονιέρα» (The Apartment, 1960) του Μπίλι Γουάιλντερ στο «Athenee Art Cinema», ενώ τη Δευτέρα 29/6 και ώρα 21.00, στον κινηματογράφο «Ριβιέρα» θα προβληθεί «Ο Αγγλος ασθενής» (The English Patient, 1996) του Αντονι Μινγκέλα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων προβολών «Μεγάλες ταινίες, Μεγάλες Δευτέρες» (ταινίες με πολύ μεγάλη διάρκεια, την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα). Δυο κουβέντες για κάθε ταινία!

Ρομερία / Romeria / Κάρλα Σιμόν / 2025 / 114 λεπτά

2004: η ορφανή 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στο παραθαλάσσιο Βίγο της Γαλικίας, ψάχνοντας την άγνωστη οικογένεια του νεκρού πατέρα της με αφορμή την έκδοση ενός πιστοποιητικού για μία υποτροφία, που να αποδεικνύει τη σχέση της μαζί του. Στο καλοκαιρινό αυτό ταξίδι ζωής και αυτογνωσίας, οπλισμένη με μια ψηφιακή κάμερα, αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά.

Η Κάρλα Σιμόν κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοβιογραφικό σινεμά, ανασκαλεύει τη μνήμη. Αλλοτε το προσωπικό ενσαρκώνει το κοινωνικό και συλλογικό, όπως με τις «Ροδακινιές του Αλκαράς», άλλοτε είναι τόσο προσωπικό που νιώθει κανείς ότι δεν τον αφορά! Η ταινία μάς γυρίζει μετά την πτώση της δικτατορίας του Φράνκο κι αντί να στραφεί στο πώς ήταν η κατάσταση στην κοινωνία μετά από σχεδόν 40 χρόνια χούντας, στρέφεται σε ένα κομμάτι της νεολαίας που ζούσε καθυστερημένα την «εποχή των λουλουδιών» και τι επιπτώσεις είχε αυτό σε ένα παιδί... Οταν το σινεμά ενός σκηνοθέτη εξαντλείται στην αυτοβιογραφία, δυστυχώς μας δείχνει πόσο αποκομμένος είναι από την κοινωνία και τις διεργασίες της...

72 Ωρες Προθεσμία / Pressure / Αντονι Μάρας / 2026 / 100 λεπτά

Παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωση εξαρτάται η επιχείρηση.

Μία ακόμα ταινία για την απόβαση στη Νορμανδία προστίθεται στον μακρύ κατάλογο, αυτήν τη φορά μας δείχνει τα μετόπισθεν, δηλαδή το αρχηγείο των συμμάχων, εστιάζοντας στο πόσο σημαντικές ήταν οι καιρικές συνθήκες. Αναρωτιόμαστε σε ποια ακόμα πτυχή θα εξειδικεύσουν, ώστε να ισχυριστούν ότι αυτή η μάχη «έκρινε» τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο! Θυμίζουμε ότι, πριν την επιτυχή πραγματοποίησή της στις 6/6/1944, η απόβαση στη Νορμανδία απέτυχε ορισμένες φορές εξαιτίας ενός συνδυασμού παραγόντων μεταξύ των οποίων και οι καιρικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η απόβαση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πραγματοποιούταν, αφού για τον γερμανικό στρατό η έκβαση του πολέμου και η ήττα του είχαν ήδη κριθεί. Η απόβαση στη Νορμανδία - σημαντική ασφαλώς ως γεγονός - θα επιδρούσε στον χρόνο λήξης του πολέμου και στα εδάφη τα οποία θα απελευθέρωναν από τη γερμανική κατοχή τα «δυτικά» κράτη. Η ταινία δεν στερείται καλών ηθοποιών και καλογραμμένου σεναρίου αλλά...

Fuze / Ντέιβιντ Μακένζι / 2026 / 98 λεπτά

Το κέντρο του Λονδίνου βυθίζεται στον πανικό μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που δεν έχει εκραγεί. Οσο επικρατεί το χάος μέχρι να εκκενωθεί η περιοχή, μία συμμορία εγκληματιών επιχειρεί μια παράτολμη ληστεία.

Τα απομεινάρια του πολέμου μας στοιχειώνουν 80 χρόνια μετά! Συχνά στην πρόσφατη ιστορία εκκενώθηκαν μεγάλα σημεία πόλεων στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, ώστε να απενεργοποιηθεί μια τέτοια βόμβα. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν κάποιος εκμεταλλευόταν τη συγκυρία για να κάνει ριφιφί; Το σενάριο έχει έξυπνη ιδέα και καλοστημένη δομή, αν και στο τέλος μας εξηγεί περισσότερα από όσα χρειαζόταν να ξέρουμε. Ετσι βλέπουμε ότι ακόμα και τις καλύτερες των προθέσεων να έχει ένας σεναριογράφος, εάν η κινηματογράφηση και κυρίως το μοντάζ δεν είναι τα ιδεώδη, «χαλάει το γλυκό»...

Αρχικά θεωρείς ότι παρακολουθείς κάτι σαν b-movie δράσης με στοιχειώδες σενάριο, όμως όταν λύνεται ο γρίφος προς το τέλος, εκεί που αρχίζουν τα flashback, σκέφτεσαι ότι δεν θα μπορούσες να έχεις φανταστεί τέτοια συνωμοσία! Τι κρίμα να μην είναι πιο σφιχτή η σκηνοθεσία της, θα ήταν μια πραγματικά ωραία ταινία δράσης. Χρειάζονται κι αυτές και λείπουν από το σινεμά!

Π. Α.