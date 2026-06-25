Πέμπτη 25 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Βήμα πρωτιάς η Κολομβία

Σημαντικό βήμα για την πρωτιά στον 11ο όμιλο έκανε η Κολομβία, νικώντας 1-0 τη ΛΔ Κονγκό για τη 2η αγωνιστική. Οι Κολομβιανοί έκαναν το 2 στα 2 στον όμιλο, έφτασαν τους 6 βαθμούς και εξασφάλισαν την παρουσία τους στην επόμενη φάση, ενώ έχουν ισχυρό προβάδισμα για την 1η θέση και ό,τι αυτή συνεπάγεται για τις διασταυρώσεις στα νοκ άουτ. Η πρωτιά του ομίλου θα ξεκαθαριστεί την τελευταία αγωνιστική, στην αναμέτρηση κορυφής μεταξύ της Κολομβίας και της Πορτογαλίας, που ακολουθεί στη 2η θέση με 4 βαθμούς, έχοντας επίσης εξασφαλίσει την πρόκριση, μετά την επιβλητική νίκη της επί του Ουζμπεκιστάν με 5-0.

Οι «Καφετέρος» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην αξιόμαχη ΛΔ ΛΔ Κονγκό, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της, Εμπασί, ο οποίος με τουλάχιστον 8 σημαντικές επεμβάσεις κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστίας του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Τη λύση για την Κολομβία έδωσε στο 76' ο Μενούς, που με πλασέ νίκησε τον Εμπασί.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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