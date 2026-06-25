12ος ΟΜΙΛΟΣ

«Φρένο» της Γκάνας στην Αγγλία

Με ανατροπές ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική στον 12ο όμιλο, όπου ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για τις θέσεις πρόκρισης, αλλά και για την τελική κατάταξη ανάμεσα στις τρεις από τις τέσσερις ομάδες του ομίλου.

Στο αποτέλεσμα που ξεχώρισε, η Γκάνα «φρέναρε» το φαβορί του ομίλου, Αγγλία, υποχρεώνοντάς τη σε ισοπαλία 0-0, η οποία επιτρέπει στους Αφρικάνους να διατηρούν ελπίδες πρόκρισης, ενώ αφήνει ανοιχτό τον στόχο της πρωτιάς για τους Αγγλους. Παρότι είχε τον έλεγχο η Αγγλία δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Γκανέζων, ενώ ήταν και άτυχη στο τέλος, με διπλή ευκαιρία των Ράιλι (δοκάρι) και Κέιν (αστόχησε εξ επαφής).

Στο άλλο ματς η Κροατία δυσκολεύτηκε αλλά πήρε πολύτιμη νίκη 1-0 επί του Παναμά (Μπούντιμιρ 54'), η οποία την κρατάει ζωντανή ακόμα και για απευθείας πρόκριση στους «32». Αντίθετα ο Παναμάς, με τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμους αγώνες, αποκλείστηκε από τη συνέχεια.