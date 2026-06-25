1ος όμιλος: Μεξικό 6, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1, Νότια Αφρική 1.
2ος όμιλος: Ελβετία 4, Καναδάς 4, Κατάρ 1, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.
3ος όμιλος: Βραζιλία 4, Μαρόκο 4, Σκωτία 3, Αϊτή 0.
4ος όμιλος: ΗΠΑ 6, Αυστραλία 3, Παραγουάη 3, Τουρκία 0.
5ος όμιλος: Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ 1, Κουρασάο 1.
6ος όμιλος: Ολλανδία 4, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3, Τυνησία 0.
7ος όμιλος: Αίγυπτος 4, Βέλγιο 2, Ιράν 2, Νέα Ζηλανδία 1.
8ος όμιλος: Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακρωτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1.
9ος όμιλος: Γαλλία 6, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.
10ος όμιλος: Αργεντινή 6, Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία 0.
11ος όμιλος: Κολομβία 6, Πορτογαλία 4, Κολομβία 3, ΛΔ Κονγκό 1, Ουζμπεκιστάν 0.
12ος όμιλος: Αγγλία 4, Γκάνα 4, Κροατία 3 Παναμάς 0.