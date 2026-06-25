01.00: Μαρόκο - Αϊτή (ΕΡΤ1)
01.00: Σκωτία - Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
04.00: Νότια Αφρική - Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)
04.00: Τσεχία - Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)
23.00: Εκουαδόρ - Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
23.00: Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)
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