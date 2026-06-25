Πέμπτη 25 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το σημερινό πρόγραμμα

01.00: Μαρόκο - Αϊτή (ΕΡΤ1)

01.00: Σκωτία - Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04.00: Νότια Αφρική - Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04.00: Τσεχία - Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23.00: Εκουαδόρ - Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23.00: Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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