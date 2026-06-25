23:25

Β. Μεταξάς: Στο αστικό κράτος είναι «κανονικότητα» ο χορός εκατομμυρίων των μεγάλων ομίλων και οι σχέσεις με στελέχη των κυβερνήσεων και της ΕΕ (VIDEO)