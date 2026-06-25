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Ξεκαθαρίζει το τοπίο

Associated Press

Το τοπίο για τις θέσεις πρόκρισης στα νοκ άουτ από 1ο, 3ο και 5ο όμιλο ξεκαθαρίζει σήμερα, με τη διεξαγωγή της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής. Τα σενάρια για την κατάταξη των ομάδων που έχουν ήδη προκριθεί, αλλά και γι' αυτές που διεκδικούν στο «παρά ένα» την πρόκριση στα νοκ άουτ, παραμένουν ανοιχτά στις περισσότερες περιπτώσεις. Εξαίρεση αποτελούν το Μεξικό και η Γερμανία, που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρωτιά στον 1ο και στον 5ο όμιλο αντίστοιχα.

Στον 1ο όμιλο το Μεξικό αντιμετωπίζει την Τσεχία, που παίζει το τελευταίο της «χαρτί» για πρόκριση. Οι οικοδεσπότες θέλουν να κλείσουν με το απόλυτο τον όμιλο, παίρνοντας και ψυχολογική τόνωση για τη συνέχεια, ενώ για τους Τσέχους η νίκη αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να ελπίζουν σε πρόκριση. Στο άλλο ματς η 2η Νότια Κορέα κοντράρεται με τη Νότια Αφρική και ψάχνει τη νίκη που θα της δώσει οριστικά το εισιτήριο της πρόκρισης, ενώ οι Νοτιοαφρικάνοι διατηρούν βλέψεις πρόκρισης αλλά μόνο με ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Στον 3ο όμιλο, που οι αγώνες του θα διεξαχθούν τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, μαθηματικά τα σενάρια είναι ανοιχτά για τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες, Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία, με τις δύο πρώτες να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ άουτ, αλλά να στοχεύουν στην πρωτιά, και τους Σκωτσέζους να θέλουν να μπουν σφήνα στα εισιτήρια απευθείας πρόκρισης. Η Βραζιλία, φαβορί του ομίλου, αντιμετωπίζει τη Σκωτία, ενώ το Μαρόκο την ήδη αποκλεισμένη Αϊτή.

Στο 4ο όμιλο με την Γερμανία, να έχει καθαρίσει την πρωτιά, τυπικά οι τρεις υπόλοιπες ομάδες, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Εκουαδόρ, ακόμα και το Κουρασάο, διατηρούν βλέψεις, με την αφρικανική ομάδα πάντως να βρίσκεται στην πιο πλεονεκτική θέση. Η Γερμανία αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού θεωρητικά έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στο Κουρασάο.