ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΛΑΔΟΥΣ

Στους δρόμους για μισθούς, ΣΣΕ, ένσημα, Υγεία και Ασφάλεια

Απεργιακή μάχη για ζωή και δουλειά με δικαιώματα δίνουν σήμερα Τετάρτη εργαζόμενοι και Συνδικάτα σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα - Ποτά και στον Επισιτισμό - Τουρισμό. Επίσης σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας με οργανωτή την Ομοσπονδία τους (ΟΣΥΑΠΕ).

Σήμερα μάλιστα οι εργαζόμενοι στο έργο του Ελληνικού βρίσκονται στη δεύτερη μέρα απεργίας (βλ. σελ. 13), ενώ οι εργαζόμενοι στην «Tasty», που σήμερα απεργούν μαζί με όλο τον κλάδο, συνεχίζουν και αύριο Πέμπτη με 24ωρη απεργία, αντιδρώντας στην αδιαλλαξία και στον εμπαιγμό από την εργοδοσία κατά τις διαπραγματεύσεις για επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι σημερινές απεργίες και οι αγώνες του επόμενου διαστήματος θα κορυφωθούν με το μεγάλο παλλαϊκό - πανελλαδικό συλλαλητήριο στη φετινή ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνδικάτα και εργαζόμενοι θα διαδηλώσουν ενάντια στα «κοστολογημένα» ψίχουλα και στις ανέξοδες υποσχέσεις που θα μοιράσουν τις μέρες εκείνες τα αστικά κόμματα, διεκδικώντας αιτήματα που έχουν διαμορφώσει με κριτήριο τις ανάγκες τους και όχι τη θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας.

Στις Κατασκευές

Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα των Οικοδόμων καλούν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στη μάχη για να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Μαζί με τους οικοδόμους απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί, με αποφάσεις του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής και του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, με βασικά αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ΣΣΕ.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Ακόμα, απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν σε:

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ. Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Αγρίνιο, 10.30 π.μ., πεζόδρομο «Παπαστράτου». Αίγιο, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ. Ηράκλειο, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Καρδίτσα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Κοζάνη, 10 π.μ. ΕΦΚΑ. Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Σάμο, 10 π.μ., στα γραφεία του Σωματείου Γοργύρας. Χανιά, 10 π.μ., σε ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας.

Στα Τρόφιμα - Ποτά

Την αντίθεσή τους στην αξίωση των βιομηχάνων του κλάδου να εξαιρεθεί ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων από τις ΣΣΕ θα εκφράσουν σήμερα με τη συμμετοχή τους στην απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία τους οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών. Παράλληλα διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, κατώτατο κλαδικό μισθό 1.100 ευρώ, καθορισμό ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Στην Αθήνα θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας στις 12 μ. Στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα.

Επίσης θα γίνουν συγκεντρώσεις σε: Γαστούνη, 9 π.μ., εργοστάσιο «Λαβδάς». Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Δράμα, το Σωματείο της «Arivia» καλεί στις 5.30 π.μ. έξω από την πύλη του εργοστασίου. Πάτρα, 9 π.μ. στην είσοδο της ΒΙΠΕ (μπροστά από τη «ΝΟΥΝΟΥ»). Χανιά, 10 π.μ. στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Με σύνθημα «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας»οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό σήμερα απεργούν. Οι καμαριέρες, οι λαντζέρηδες, οι μπουφετζήδες, οι βαλέδες, οι σερβιτόροι, που στις πλάτες τους χτίζεται το τουριστικό «θαύμα», τα κέρδη δηλαδή από την άγρια εκμετάλλευσή τους, σήμερα απεργούν!

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής καλεί σε συγκέντρωση στις 11 π.μ. στα γραφεία της Ενωσης Ξενοδόχων, βάζοντας στο επίκεντρο τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για Κλαδική και Τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο με δύο μέρες ρεπό, κατάργηση των συμβάσεων ομηρίας, κατάργηση των εργολάβων - δουλεμπόρων, προσλήψεις προσωπικού με πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου και ταμείο ανεργίας για όλο το διάστημα της ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα απαιτεί μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, καθώς δεν ανέχονται να μετρούν νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους τους εξαιτίας της εντατικοποίησης και της πίεσης.

Στη Θεσσαλονίκη το ΣΕΤΕΠΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση για τον Επισιτισμό - Τουρισμό στις 10 π.μ. έξω από το «Electra Palace». Στα Γιάννενα στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Στην Κρήτη συγκεντρώσεις θα γίνουν στο Ηράκλειο (11 π.μ. στο αεροδρόμιο) και στα Χανιά (10 π.μ. στη ΔΥΠΑ). Στη Ζάκυνθο στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο «Caravel» (Τσιλιβί). Στην Κω στις 10.30 π.μ. στην Ενωση Ξενοδόχων.

Στάση εργασίας από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων

Τη δράση του κλιμακώνει και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, μπροστά στην πανελλαδική απεργία στον κλάδο του Εμπορίου την Κυριακή 19 Ιούλη και στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί σήμερα σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας 10 π.μ. - 2 μ.μ. και σε συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, Αθήνα) στις 11 π.μ. Παράλληλα ο ΣΕΑ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους των «Notos» και στο επιχειρησιακό τους Σωματείο, που σήμερα πραγματοποιούν εκ νέου συνάντηση με την εργοδοσία, απαιτώντας τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Επιπλέον καλεί σε σύσκεψη την Κυριακή 28 Ιούνη στις 7 μ.μ. στα γραφεία του, για την οργάνωση της απεργίας μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων.

Σε Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική

Σε κινητοποίηση προχωρά σήμερα Τετάρτη και το ΣΕΤΗΠ, στα γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) στις 7 μ.μ., διεκδικώντας Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

«Η κατάσταση στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών επιδεινώνεται συνεχώς. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η απλήρωτη υπερεργασία, οι απολύσεις και η εργασιακή ανασφάλεια δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά τη "νέα κανονικότητα" που διαμορφώνεται συνολικά στον κλάδο», σημειώνει το ΣΕΤΗΠ.

Αναδεικνύοντας ότι οι εργοδότες του κλάδου «τρίβουν τα χέρια τους για πολεμικά έργα και σχεδιάζουν να δουλεύουμε παραπάνω, όσο και όποτε θέλουν, για να προλάβουν τις προθεσμίες, για να είναι πιο ανταγωνιστικοί», το Συνδικάτο σημειώνει πως «μας λένε να μη νοιαζόμαστε για τα έργα που δουλεύουμε, ότι είναι καλό να υπάρχουν πολεμικά έργα, γιατί έτσι θα πηγαίνει καλά η εταιρεία, κάτι που συμφέρει και εμάς».

Το ΣΕΤΗΠ καλεί σε οργάνωση της πάλης και τονίζει πως «ό,τι κατακτήσεις έχει κερδίσει ο εργαζόμενος λαός, τις έχει κερδίσει με αγώνες! Δεν του χαρίστηκε τίποτα! Δεν περιμένουμε από κανέναν "μεσσία" να λύσει τα μεγάλα και βασανιστικά προβλήματα που καθορίζουν τη ζωή μας. Η πρόσφατη εμπειρία σε μια σειρά εταιρείες του κλάδου δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο».

Κινητοποίηση και στο μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ από την ΕΣΚ

Σε κινητοποίηση στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ σήμερα στις 8.30 π.μ. καλούν οι εκλεγμένοι με την ΕΣΚ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ), καταγγέλλοντας την εργοδοσία του ΟΤΕ, που επιχειρεί να περάσει μέσω Συλλογικής Σύμβασης 5 νέα μοντέλα «διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου (4ήμερα, 48ωρη εργασία, «σπαστά» ωράρια, τηλεργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη), εντείνοντας ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση, ώστε να αυξηθεί η κερδοφορία. Στο στόχαστρο της ΕΣΚ μπαίνουν και οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στον ΟΤΕ (κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ - ΝΔ), οι οποίοι «αφού κατάργησαν από τον κανονισμό προσωπικού κάθε πρόβλεψη που θα προστάτευε το 8ωρο, το 5ήμερο, το 40ωρο, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στην εργοδοσία να εφαρμόσει τους αντεργατικούς νόμους (Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως) που διέλυσαν τον σταθερό εργάσιμο χρόνο, τώρα αντί να καλέσουν τους εργαζόμενους να υπερασπιστούμε τη θεμελιώδη κατάκτηση του 8ώρου ετοιμάζονται να υπογράψουν σε ΣΣΕ την εφαρμογή των παραπάνω αντεργατικών νόμων».

«Η εφαρμογή των αντεργατικών νόμων της κυβέρνησης δεν θα περάσει, ακόμα κι αν την υπογράψουν οι άνθρωποι των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας στα σωματεία», ξεκαθαρίζει η ΕΣΚ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση.

Στις Περιφέρειες

Με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, αύξηση 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών απεργούν σήμερα 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής θέτει μπροστά στην απεργία και το ζήτημα των συμβασιούχων, απαιτώντας την τροποποίηση του άρθρου 731 στο σχέδιο του νέου «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή και μεταξύ άλλων «πετάει έξω τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων που εργάζονται στις Περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Αττικής, αν δεν αλλάξει η συγκεκριμένη διάταξη, ζήτημα είναι να εξαιρεθούν 20-30 συμβασιούχοι συνάδελφοι». Ο ΣΥΠΑ απαιτεί μεταξύ άλλων να συμπεριληφθούν και οι υπηρεσίες των Περιφερειών στις υπηρεσίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η διάταξη Βορίδη.

Αύριο στάση εργασίας στο υπουργείο Τουρισμού

Τρίωρη στάση εργασίας (11 π.μ. - 2 μ.μ.) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας θα πραγματοποιήσουν αύριο Πέμπτη οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Τουρισμού, διεκδικώντας αύξηση των αποδοχών και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας, η οποία προκαλείται από την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης, άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και ενίσχυση όλων των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών κ.ά.

Κοινές συγκεντρώσεις σε μια σειρά πόλεις

Στην Πάτρα, απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στην είσοδο της ΒΙΠΕ στις 9 π.μ.

Στη Λάρισα τα Συνδικάτα των κλάδων που απεργούν καλούν σε συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ταχυδρομείου.

Στα Τρίκαλα στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.

Στη Χαλκίδα στις 10 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων.

Στην Πρέβεζα στις 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας (απέναντι από το σούπερ μάρκετ «Mασούτης»).

Στο Αργοστόλι στις 10.30 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς.

Στην Καλαμάτα στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.