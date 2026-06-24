Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Επαφές του Καλίν στην ανατολική Λιβύη
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Η τουρκική αστική τάξη διεκδικεί σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στη Λιβύη και την «επανένωσή» της (για την οποία εκφράζουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενεργειακοί κολοσσοί), όπως ανέδειξε η νέα επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραχήμ Καλίν, στην ανατολική Λιβύη.

Διατηρώντας στενές επαφές εδώ και χρόνια με τη «διεθνώς αναγνωρισμένη» κυβέρνηση του δοτού πρωθυπουργού Ντμπεϊμπά στα δυτικά, η Αγκυρα όλους τους τελευταίους μήνες έχει επεκτείνει τις επαφές της και με το «στρατόπεδο» Χαφτάρ στα δυτικά, σε μια περίοδο που - σημειωτέον - ενεργότερο ρόλο για «ειρήνη στη Λιβύη» αναλαμβάνουν και οι ΗΠΑ.

Επικαλούμενη πηγές από τις τουρκικές αρχές ασφαλείας, η «Σαμπάχ» μετέδωσε ότι σε συνάντηση που είχε στη Βεγγάζη με τον αντιστράτηγο Σαντάμ Χαφτάρ, αναπληρωτή διοικητή του «Λιβυκού Εθνικού Στρατού», ο Καλίν συζήτησε τις «προσπάθειες για τη διατήρηση της σταθερότητας στη Λιβύη» και την «προώθηση της πολιτικής και στρατιωτικής ενοποίησης της χώρας». Ακόμα συζητήθηκαν τρόποι για τη «διατήρηση της τρέχουσας ατμόσφαιρας ειρήνης» και την «ενίσχυση των προσπαθειών που στοχεύουν να φέρουν υπό μια ενιαία αρχή τις αντίπαλες ανατολικές και δυτικές διοικήσεις της Λιβύης, καθώς και τις στρατιωτικές τους δυνάμεις». Η «Σαμπάχ» μετέδωσε ακόμα ότι μέσα στον Ιούνη δυνάμεις τόσο από την ανατολική όσο και από τη δυτική Λιβύη διεξήγαγαν γυμνάσια μαζί με την Τουρκία αλλά και με τις ΗΠΑ, στη Σύρτη, στην πρώτη τέτοια κοινή άσκηση από το 2014.

Φυσικά, Καλίν και Χαφτάρ συζήτησαν και για τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας - Λιβύης, όπως ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος τουρκικού κόμματος ΑΚΡ, ανακοίνωσε χτες τη πρόθεση της ηγεσίας του να στηρίξει ξανά υποψηφιότητα Ερντογάν για την προεδρία της χώρας.

Κανονικά οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες να γίνουν στη χώρα το 2028. Ο Ερντογάν τελεί Πρόεδρος από το 2014, ενώ μετά τη συνταγματική αλλαγή του πολιτεύματος (με επέκταση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, που έγινε και επικεφαλής της κυβέρνησης) τυπικά δεν μπορεί να θέσει τρίτη υποψηφιότητα, εκτός αν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, με τη σύμφωνη γνώμη των 360 από τα 600 μέλη της Βουλής.

    

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