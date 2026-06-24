ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Απορρίφθηκε στη Βουλή η εργασιακή μεταρρύθμιση

Το πορτογαλικό κοινοβούλιο απέρριψε την περασμένη Παρασκευή σχέδιο μεταρρύθμισης του κώδικα εργατικού δικαίου, το οποίο προωθεί εδώ και έναν χρόνο η δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας, και έχει ξεσηκώσει την αντίδραση των εργαζομένων που έχουν προχωρήσει σε πολύμορφες κινητοποιήσεις με τελευταία τη μεγάλη απεργία στις 3 Ιούνη.

Μόνο οι 91 βουλευτές από τον συνασπισμό της κυβέρνησης και 9 από το κόμμα Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία στήριξαν το νομοσχέδιο, με τους υπόλοιπους βουλευτές από το σώμα των 230 εδρών να το καταψηφίζουν. Για τους δικούς του λόγους, παρότι μέχρι τελευταία στιγμή παζάρευε με τη δεξιά κυβέρνηση, το νομοσχέδιο καταψήφισε και το ακροδεξιό κόμμα Chega.

Το σχέδιο μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας επιδίωκε την τροποποίηση πάνω από 100 άρθρων του εργατικού κώδικα. Στόχευε να απλοποιήσει τις διαδικασίες απολύσεων, να παρατείνει τη διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, να κάνει ακόμα περισσότερο «λάστιχο» τις εργασιακές σχέσεις και να βάλει και άλλα εμπόδια στην πραγματοποίηση απεργίας.

Οπως κατήγγειλε στην τελευταία μαζική απεργία η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών της Πορτογαλίας (CGTP), οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δεχτούν την περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας, την κατάργηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ώρες εργασίας, που από την εργοδοτική ασυδοσία ειδικά σε νέους εργαζόμενους φτάνει και τις 50 ώρες την βδομάδα χωρίς καταβολή των υπερωριών. Επίσης οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην απελευθέρωση των απολύσεων, που αξιοποιείται και για την ένταση της εκμετάλλευσης από τους εργοδότες, στον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας ή την προστασία των δικαιωμάτων των γονέων.

Το Πορτογαλικό ΚΚ έκανε τη Δευτέρα το απόγευμα συγκέντρωση στην Λισαβόνα για να χαιρετίσει τον πολύμηνο αγώνα των εργαζομένων ενάντια στο αντεργατικό πακέτο, που οδήγησε και στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, αλλά τους κάλεσε να είναι σε ετοιμότητα γιατί κυβέρνηση και εργοδοσία είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουν για να προωθηθούν τα αντεργατικά μέτρα.