ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Πόρτα» σε όσους λουόμενους δεν μιλούν καλά Γερμανικά

Η επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας θα είναι στο εξής προϋπόθεση προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση στην οργανωμένη παραλία Χάιντεζε στην πόλη Χάλε, στο κρατίδιο της Σαξονίας - Ανχαλτ, σε μια αμφιλεγόμενη απόφαση της διεύθυνσης της εταιρείας, που προκαλεί έντονα ερωτήματα.

«Είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης» πρώην λατομείου, με βάθος 13 μέτρων, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης. «Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται. Το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», είπε ο διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης.

Αναφέρθηκε σε περιστατικό την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε το παιδί να βγει από το νερό». Απέρριψε δε τις αντιδράσεις και τις κατηγορίες για ρατσισμό, στο όνομα της τήρησης των μέτρων ασφαλείας.