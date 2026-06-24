ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σαρωτικές ανατροπές για σύνταξη ... στο μνήμα

Σαρωτικές αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις για συντάξεις πείνας «εν τάφω» εισηγείται η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στη Γερμανία, μία από τις πιο ανεπτυγμένες και «πλούσιες» καπιταλιστικές χώρες της ΕΕ, όπου ο ιδρώτας των εργαζομένων ενισχύει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την πολεμική βιομηχανία ή τα «πράσινα» μονοπώλια.

Σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, κατάργηση της σύνταξης στα 63, αναλογία 2:1 χρόνου εργασίας και ετών συνταξιοδότησης, αύξηση των ασφαλισμένων και «σουηδικό μοντέλο» χρηματοδότησης εισηγείται μεταξύ άλλων η Επιτροπή, η οποία ορίστηκε από την κυβέρνηση προκειμένου να καταθέσει πρόταση για τη ...βιωσιμότητα του γερμανικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

Μετά από πέντε μήνες διαβουλεύσεων οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν σε 30 προτάσεις για το «μέλλον των συντάξεων», που όλες περιλαμβάνουν περικοπές και επιδείνωση της θέσης των συνταξιούχων. Η συγκεκριμένη «μεταρρύθμιση» αποτελεί μία από τις «κομβικές διαρθρωτικές αλλαγές» που έχει στόχο να δρομολογήσει η συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρ. Μερτς, και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου το γερμανικό κεφάλαιο προετοιμάζεται να διεκδικήσει με τα όπλα νέες αγορές.

Μεταξύ των προτάσεων οι οποίες έχουν γίνει γνωστές έως τώρα αναφέρεται ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής, κατά 6 μήνες ανά 10 χρόνια, ξεκινώντας από το 2041. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, επομένως, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μόνο στα 67,5 έτη το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 2090 η ηλικία συνταξιοδότησης θα έχει φτάσει τα 70 έτη.

Για τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης η Επιτροπή τονίζει ότι θα πρέπει να καταργηθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση στα 63 έτη, «διευκρινίζει» ωστόσο ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν ειδικές πρόνοιες για άτομα με προβλήματα υγείας ή σε ιδιαίτερα επιβαρυντική εργασία. Η προοπτική κατάργησης της σύνταξης στα 63 έτη έχει θορυβήσει πολλούς εργαζόμενους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας DAK, το 44% σχεδιάζει να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, ενώ το 35% σκοπεύει να εργαστεί έως το κανονικό όριο συνταξιοδότησης και το 9% ακόμα και μετά από αυτό.

Σύμφωνα με το «σουηδικό μοντέλο», ένα μέρος των συνταξιοδοτικών εισφορών θα πρέπει να επενδύεται στο χρηματιστήριο, εισηγούνται οι εμπειρογνώμονες. Σε αυτόν τον κεφαλαιακό πυλώνα θα εισρεύσει τελικά έως και 2% των ακαθάριστων μισθών, με αρχικό στόχο το 0,5%. Το 50% του ποσού θα προέρχεται από τους εργαζόμενους και το άλλο 50% από τους εργοδότες.

Βασικός στόχος της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι επίσης να ενταχθούν στο σύστημα όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι οι οποίοι σήμερα δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν εισφορές, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι, εφόσον δεν καλύπτονται ήδη από ειδικό ταμείο του κλάδου τους, οι επαγγελματίες πολιτικοί και οι απασχολούμενοι στις διαβόητες «μίνι θέσεις εργασίας» (mini jobs), οι οποίες στη σημερινή τους μορφή θα πρέπει να προορίζονται πλέον αποκλειστικά για φοιτητές.