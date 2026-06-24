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Εκθειάζει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ενδεικτικές των συνθηκών που διαμορφώνονται στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής για τα σχέδια των ΗΠΑ είναι οι δηλώσεις που έκανε η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Είπε χαρακτηριστικά ότι «η 3η Γενάρη 2026 σήμανε σημείο καμπής για την εθνική πολιτική και το όραμά μας για τις διεθνείς σχέσεις, οδήγησε στην επιστροφή στη διπλωματική οδό (της επαφής μας) με την κυβέρνηση των ΗΠΑ». Η στενή συνεργάτιδα του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, που μετά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας «οδηγήθηκε» στις ΗΠΑ για να «δικαστεί» για σχέσεις με διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, είπε ότι σήμερα η χώρα της βρίσκεται σε φάση που «δεν θα φανταζόμασταν το 2025» και μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Πάνε σχεδόν έξι μήνες και έχω την αίσθηση ότι αυτός ήταν ο σωστός δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσουμε: Να διευθετήσουμε τις διαφορές, να εξομαλύνουμε τις διαφωνίες» μέσω της διπλωματίας, πρόσθεσε η αρχηγός του κράτους, που κυβερνά υπό πίεση των ΗΠΑ.

Σημειώνουμε ότι στελέχη της κυβέρνησης αλλά και μιας σειράς μονοπωλιακών κολοσσών που εδρεύουν στις ΗΠΑ έχουν προχωρήσει από τον Γενάρη σε μια σειρά επαφές και σχέδια για ή με τη Βενεζουέλα, καταρχήν για την «αξιοποίηση» του τεράστιου φυσικού πλούτου της χώρας, τον εκσυγχρονισμό ενεργειακών και άλλων υποδομών χωρίς τις οποίες θα μείνουν ανεκμετάλλευτα τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου κ.τ.λ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χτες στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας, τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου έφτασαν το α' τρίμηνο του 2026 σε 5,49 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 21,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας θέτει όρους για στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Τις ενστάσεις της κυβέρνησής του σε μια στρατιωτική συνεργασία άνευ όρων με τις ΗΠΑ διατύπωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πρόεδρος της Γουατεμάλας, Μπερνάρντο Αρέβαλο, με φόντο πυκνές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να στερεώσει συμμαχίες σε όλη τη Λατινική Αμερική, απέναντι σε Κίνα και Ρωσία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το είδος της «αμυντικής συνεργασίας» της χώρας του με την Ουάσιγκτον, ο Αρέβαλο δήλωσε ότι «αυτό που χρειαζόμαστε (από τις ΗΠΑ) είναι εκπαίδευση, συνοδεία σε επίπεδο τακτικών επιχειρήσεων για σχεδιασμό επιχειρήσεων και ανταλλαγή πληροφοριών», διατυπώνοντας σαφή διαφωνία στη διεξαγωγή αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τμήμα της επικράτειας της Γουατεμάλας.

Στο περιθώριο συνάντησης των μελών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, ο Αρέβαλο είπε ότι «μια στρατιωτική επιχείρηση, η χρήση οπλικών συστημάτων (από ξένες δυνάμεις) (...) δεν τα επιτρέπει ο νόμος (...) Το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων όπως αυτές που διεξάγονται αλλού», προσθέτοντας ωστόσο - χωρίς διευκρινίσεις - ότι «έχουμε επιχειρήσεις συνεργασίας». Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες μας υποστηρίζουν για να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Γουατεμάλας έχουν την ικανότητα να είναι πιο αποτελεσματικές στον αγώνα τους κατά της διακίνησης ναρκωτικών».

Τέλη Μάη, είχε γίνει γνωστό ότι ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, είχε απευθύνει επίσημο αίτημα της Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση της Γουατεμάλας για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων ενάντια στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και της διακίνησης των ναρκωτικών.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, τόνιζε σε σχετική ενημέρωση ότι «υπό την ηγεσία του υπουργού Χέγκσεθ, το υπουργείο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με έμπιστους εταίρους για την υπεράσπιση της πατρίδας και την ασφάλεια του Δυτικού Ημισφαιρίου».

Μιλώντας στο AFP, πάντως, ο Αρέβαλο επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ απευθύνθηκαν στη χώρα του για να διαμορφωθούν «οι όροι με τους οποίους θα ήμασταν πρόθυμοι να θεσπίσουμε αυτούς τους μηχανισμούς» (ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών) και «εμείς φυσικά δώσαμε απαντήσεις στο πλαίσιο των παραμέτρων που προβλέπονται πολιτικά (στη χώρα μας)», τονίζοντας ότι «έχουμε κοινό συμφέρον» (με τις ΗΠΑ) αλλά και ότι «νομικά έχουμε ορισμένους περιορισμούς για να δράσουμε».

Ο Αρέβαλο (γιος του Χουάν Χοσέ Αρέβαλο, που το 1945 εκλέχτηκε πρώτος Πρόεδρος της χώρας) επικράτησε στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενώ ηγείτο του σοσιαλδημοκρατικού σχήματος «Σπορά» (Movimiento Semilla), το οποίο ωστόσο από το 2025 έπαψε και τυπικά να υφίσταται.

Σημειωτέον ότι η Γουατεμάλα ανήκει στις λίγες χώρες της Λατινικής Αμερικής που τον περασμένο Μάρτη δεν συμμετείχαν στη «Σύνοδο του Μαϊάμι» που συγκάλεσαν Τραμπ και Χέγκσεθ, για τη συγκρότηση του σχήματος «Ασπίδα της Αμερικής», με στόχο τον στενότερο συντονισμό σε θέματα ασφαλείας, με απώτερο στόχο την «αντιμετώπιση» της διείσδυσης Κίνας και Ρωσίας στην αμερικανική ήπειρο.