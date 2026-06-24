Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΜΟΣΧΑ.- Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο στο Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, σε επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να εξαπέλυσε νεαρός άνδρας, ο οποίος συνελήφθη. Η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνισε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου ως δράστη.

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΤΡΙΠΟΛΗ.- Εκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας επέρριψε ευθύνες στην ΕΕ για τη νέα αύξηση των επιχειρήσεων καταστολής των λιβυκών αρχών σε βάρος «παράτυπων» μεταναστών σε ανατολική και δυτική Λιβύη, αυξάνοντας τις μαζικές συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τις απελάσεις.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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