ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δεκάδες νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία

2026 The Associated Press. All

Αντιμέτωποι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι οι κάτοικοι σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου ήδη καταγράφονται δεκάδες θύματα λόγω θερμοπληξίας και άλλων επιπλοκών, τις οποίες αυξάνει η ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης από κρατικούς μηχανισμούς που για άλλη μια φορά αποδεικνύονται ανέτοιμοι και ανεπαρκείς για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στη Γαλλία (όπου το θερμόμετρο άγγιξε χτες και τους 43 βαθμούς Κελσίου) έχουν ήδη καταγραφεί 40 θάνατοι, ενώ οι συστάσεις των αρχών περιορίζονται ουσιαστικά σε οδηγίες για ...κατ' οίκον περιορισμό, αφού ακόμα τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν κλιματιστικά...

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι από τις 18 Ιούνη 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους (!), μεταξύ άλλων στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε ποτάμια, λίμνες και κανάλια, με τους περισσότερους να είναι νέοι σε ηλικία. Το Σάββατο δύο 15χρονοι πνίγηκαν στην Μπεζανσόν, αφού έπεσαν να κολυμπήσουν στο ποτάμι Ντουμπς που διασχίζει την πόλη, αν και απαγορευόταν (λόγω των ισχυρών ρευμάτων κ.λπ.).

Σύμφωνα με τις δημόσιες αρχές για την Υγεία, κατά τη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού 409 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία (αριθμός αυξημένος κατά 16% σε σχέση με το 2024). Από αυτούς οι 57 ήταν παιδιά και έφηβοι. Η υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί δήλωσε ότι «το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές στη διάρκεια καύσωνα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά», ωστόσο δεν είναι σαφές τι διεξόδους δίνονται στον πληθυσμό για να ανακουφιστεί από τις «πύρινες» θερμοκρασίες.

Στο μεταξύ, μόνο την Κυριακή και μόνο στην περιοχή της Ζιρόντ τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους μέσα στα σπίτια τους λόγω υψηλών θερμοκρασιών, όπως ανακοίνωσε η τοπική νομαρχία.

Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκαν αλλαγές και στο ωράριο των επισκέψεων στο Λούβρο, επειδή το κτίριο παραμένει ευάλωτο στις ακραίες θερμοκρασίες, δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στις θερμοκρασίες αυτές (παρά την εκτόξευση στις τιμές των εισιτηρίων βέβαια) και η συσσώρευση θερμότητας κατά τις απογευματινές ώρες εντείνεται από τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, όπως εξήγησε η διεύθυνση.

Πνιγμοί σημειώθηκαν και στη Γερμανία (τουλάχιστον 5), όπου επίσης η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Βρετανία χτες το μεγαλύτερο μέρος των σχολείων έμειναν κλειστά και το ίδιο αναμένεται να συμβεί μέχρι και αύριο, ενώ στο Βέλγιο υπήρξαν περιοχές όπου εξετάσεις μαθητών ...μεταφέρονταν σε εκκλησία, για να υπομένουν τα παιδιά τις συνθήκες...

Μάλιστα, τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βέλγιο οι αρχές έκριναν σκόπιμο ακόμα και να ματαιώσουν ή να μειώσουν δρομολόγια τρένων, λόγω ανησυχίας για βλάβες.

Τους 40 βαθμούς ξεπέρασαν οι θερμοκρασίες και σε Ισπανία και Ιταλία, ενώ η ανησυχία μεγαλώνει και για τις αγροτικές σοδειές σε πολλές από αυτές τις χώρες, σημαντικές σε αξία για την προμήθεια όλης της Ευρώπης και όχι μόνο.