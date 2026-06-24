Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ
Ακόμα δεν οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα

Με μια διαφορά μόλις 40.000 ψήφων φαίνεται ότι προηγείται η ακροδεξιά Κέικο Φουχιμόρι στην καταμέτρηση των αποτελεσμάτων για τον β' γύρο των προεδρικών εκλογών που έγιναν στο Περού στις 7 Ιούνη, αλλά ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί αποτελέσματα...

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Εκλογικών Διαδικασιών (ONPE) και με καταμετρημένο το 99,70% των ψήφων, η Φουχιμόρι συγκεντρώνει 50,11% έναντι 49,89% του σοσιαλδημοκράτη Ρομπέρτο Σάντσες.

Η τελευταία ενημέρωση ανέφερε ότι απομένει η εξέταση αμφισβητούμενων πρακτικών καταμέτρησης που αντιπροσωπεύουν κάπου 82.000 ψηφοδέλτια.

Προτού ανακηρύξουν νικήτρια ή νικητή, οι εκλογικές αρχές μένει ακόμη να εξετάσουν αυτά τα πρακτικά.

Το επιτελείο του Σάντσες μάλιστα ανακοίνωσε χτες ότι έχει υποβάλει «αίτημα ακύρωσης στην υπηρεσία, ώστε το εκλογοδικείο να κηρύξει άκυρες τις εκλογές που οργανώθηκαν σε 119 προξενεία στο εξωτερικό», μιλώντας για «σοβαρό πλήγμα» της εκλογικής διαδικασίας «από τροποποιήσεις που εισήχθησαν κατόπιν αιτήματος της εκτελεστικής εξουσίας (του ΥΠΕΞ) ειδικά ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών».

    

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