ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Με τα τρακτέρ ξανά στους δρόμους δίνουν απάντηση στην πολιτική που τους ξεκληρίζει

Ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας του αγώνα που δίνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να παραμείνουν στη γη και στην παραγωγή, στέλνουν από χθες οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, με τις συντονισμένες κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ανταποκρινόμενοι στο αγωνιστικό κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και με οργανωτές τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους, οι παραγωγοί διαμηνύουν ότι δεν θα γίνουν θεατές στην καταστροφή τους. Αντίθετα, παρά τις δυσκολίες της περιόδου λόγω φόρτου αγροτικών εργασιών, δυναμώνουν την πάλη τους, διεκδικώντας τα ζωτικής σημασίας αιτήματά τους απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που γεννά η πολιτική της κυβέρνησης και της ΚΑΠ της ΕΕ, μια πολιτική που τους φέρνει στα όρια της επιβίωσης για να στηρίζεται η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων.

Τέτοιου είδους προβλήματα είναι μεταξύ άλλων το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, η πώληση των προϊόντων τους σε εξευτελιστικές τιμές, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση και τις περικοπές σε πληρωμές, αλλά και με τις αποζημιώσεις από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους που δεν έχουν ακόμη δοθεί στους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές.

Μαχητική κινητοποίηση στον Βόλο

«Μεταφέρουμε ξανά τον αγώνα για την επιβίωσή μας στους δρόμους! Δεν υποχωρούμε, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας!», διαμήνυσαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς που συμμετείχαν στη μηχανοκίνητη πορεία που οργάνωσε η. Με σημείο συνάντησης τις προσυγκεντρώσεις που είχαν καθοριστεί στις συσκέψεις των αγροτών του προηγούμενου διαστήματος, το κομβόι των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων κατευθύνθηκε στο κέντρο της πόλης του Βόλου, η οποία σηκώθηκε «στο πόδι» από τα παρατεταμένα κορναρίσματα.

«Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε τον αφανισμό μας και ότι θα παραμείνουμε στα χωράφια μας» σημείωσε από την κινητοποίηση ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Ο ίδιος εξήγησε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και συσσωρευμένα για τους αγροτοκτηνοτρόφους, και ότι σε αυτά έρχονται να προστεθούν και τοπικά ζητήματα. Οπως ανέδειξε, «μολονότι η αρδευτική περίοδος έχει ξεκινήσει, αγρότες στη Ζαγορά δεν μπορούν να ποτίσουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εξαιτίας του κατεστραμμένου αρδευτικού δικτύου, από την περίοδο του "Daniel". Το ίδιο ισχύει και στον Ριζόμυλο και στο Στεφανοβίκειο, καθώς ούτε εκεί το αρδευτικό δίκτυο λειτουργεί».

Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με το monitoring, το οποίο όπως ανέδειξε έχει στερήσει τις επιδοτήσεις από 350 αγρότες, μόνο στην περιοχή της Ζαγοράς, επειδή η εικόνα μέσω δορυφόρου «μπλόκαρε μικρά τμήματα των χωραφιών, όμως οι αγρότες που είχαν ελεγχθεί και πέρυσι και πρόπερσι, έχασαν ολόκληρες τις επιδοτήσεις».

Στα Γιάννενα και άλλες περιοχές

«Τα προβλήματά μας δεν έχουν λυθεί, για αυτό συνεχίζουμε να είμαστε στον δρόμο και το καλοκαίρι» πρόσθεσε ο Χάρης Σεσκλιώτης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζόμυλου. Τόνισε ότι «οι κτηνοτρόφοι είναι ακόμη άνεργοι, οι αγρότες πουλάνε "κοψοχρονιά" τα προϊόντα τους, οι αποζημιώσεις είναι κουτσουρεμένες από αυτά που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξουν λύσεις θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Σε συμβολική κινητοποίηση στο Φυτώριο της Λαψίστας προχώρησαν επίσης χτες το πρωί οι αγρότες της Επιτροπής του Μπλόκου Καλπακίου. Τους αγρότες της περιοχής «καίει» επίσης το ζήτημα των εκκρεμών αποζημιώσεων για την περιοχή της Λαψίστας, αφού, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, μέχρι στιγμής «δεν έχει δοθεί δραχμή».

Στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή Νίκο Εξαρχο, που μετέφερε τη στήριξη του Κόμματος στα δίκαια αιτήματά τους. Ο ίδιος εξήγησε ότι η νέα και η παλιά ΚΑΠ έχουν ως απώτερο στόχο να ξεκληρίσουν τους μικρομεσαίους αγρότες και να συγκεντρώσουν τη γη σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Και, τους κάλεσε να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και σε «παλιούς ή νέους σωτήρες», αλλά να στηριχθούν στην οργάνωσή τους, παλεύοντας μαζί με τον υπόλοιπο λαό για τα δικά τους συμφέροντα.

Εντονος προβληματισμός αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης για τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα των αγροτικών συντάξεων, που απασχολεί ιδιαίτερα τους παραγωγούς που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Συγκεκριμένα, οι αγρότες του πρώην ΟΓΑ κατά τη συνταξιοδότησή τους καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτα ποσά (έως 8.000 ευρώ) για να εξαγοράσουν την περίοδο της «Πρόσθετης Ασφάλισης» (1988-1997), η οποία τότε δεν ήταν υποχρεωτική προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη, αλλιώς καταλήγουν με συντάξεις πείνας κάτω των 500-600 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ζήτημα έχει αναδείξει με Ερώτησή του στη Βουλή το ΚΚΕ, με την κυβέρνηση να επικαλείται τις δημοσιονομικές αντοχές, χαρακτηρίζοντας «δίκαιη» και σύμφωνη με την «αρχή της ανταποδοτικότητας» την υποχρέωση εξαγοράς του χρόνου της «Πρόσθετης Ασφάλισης».

Οι αγρότες συνεχίζουν τον αγώνα τους έχοντας προγραμματίσει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό την ερχόμενη Τετάρτη στις 1.30 μ.μ. για να απαιτήσουν λύση στα προβλήματά τους και με διεξαγωγή συνέλευσης την Πέμπτη στις 7.30 μ.μ. στο δημαρχείο της Ελεούσας για να οργανώσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων και να προχωρήσουν σε αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση Αγροτικού Συλλόγου στην ευρύτερη περιοχή της Ελεούσας, Λαψίστας και Κρύας.

Στον Πύργο Ηλείας, σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας προχώρησαν χθες το πρωί βιοπαλαιστές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Τους βιοπαλαιστές παραγωγούς προβληματίζει, μεταξύ άλλων, η κατάσταση με το ελαιόλαδο που παραμένει απούλητο από την τελευταία παραγωγή, σε εξευτελιστική τιμή για τους καλλιεργητές, την ίδια ώρα που πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή έχουν χτυπηθεί από την ακαρπία λόγω των καιρικών συνθηκών, με ακόλουθο αποτέλεσμα τη μείωση εισοδήματος από τη μείωση προϊόντος.

Υπογραμμίστηκε επίσης ο κίνδυνος που παραμένει από τις ζωονόσους, όπως και το γεγονός ότι εκατοντάδες κτηνοτρόφοι που χτυπήθηκαν από τον καταρροϊκό πυρετό, εξαιρούνται από τις αποζημιώσεις. Την ίδια ώρα, καταγγέλθηκε ότι μέσω της ΑΑΔΕ παρακρατούνται ενισχύσεις προς παραγωγούς, ενώ σε άλλους δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Σε κινητοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Πάτρα προχώρησε επίσης χθες το πρωί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας. Μεταξύ άλλων, οι συγκεντρωμένοι αναφέρθηκαν και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις περσινές δασικές πυρκαγιές, στην έλλειψη μέτρων προστασίας τους από ανάλογα συμβάντα. Απαίτησαν, επίσης, την αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις σε ζημιές προϊόντων όπως για τη σταφίδα, όπου η τιμή αναφοράς των περσινών καταστροφών ήταν 1,29 του ευρώ ανά κιλό, κάτω του μισού της πραγματικής τιμής.

Από τους συγκεντρωμένους σε Πύργο και Πάτρα απαιτήθηκε επίσης να επιστραφούν τα κλεμμένα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγγίζουν το 1 δισ., την ώρα που σε κάθε πληρωμή που γίνεται άλλα περιμένουν οι ίδιοι και άλλα ποσά βλέπουν στους λογαριασμούς τους, όπως συνέβη στην τελευταία πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων στους σταφιδοπαραγωγούς.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται:

Σήμερα, Τετάρτη:

- Στη Λάρισα, στις 8.30 μ.μ. κινητοποίηση με τρακτέρ, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

- Στην Καρδίτσα, στις 8.30 μ.μ. με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο.

- Στα Γρεβενά, στις 11 π.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στην Αντιπεριφέρεια.

- Στην Πέλλα, στις 7.30 μ.μ., συμβολικός αποκλεισμός του δρόμου στον Κόμβο Γυψοχωρίου.

- Στο Αμύνταιο, στις 8 μ.μ., μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα (προσυγκέντρωση στα «Lidl»).

- Στην Καλαμάτα, στις 10.30 π.μ., στην Περιφερειακή Ενότητα (προσυγκέντρωση 10 π.μ. σταθμό Μεσσήνης).

- Στην Κεφαλονιά, στις 10.30 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα στο Αργοστόλι.