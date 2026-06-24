Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Κινητοποιήσεις αυτοαπασχολούμενων σε Καρδίτσα, Καβάλα και Δράμα

Μαχητική απάντηση στην τεκμαρτή φοροληστεία, στην ακρίβεια, στα χρέη και στα νέα βάρη που συνθλίβουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έδωσαν αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες και έμποροι με κινητοποιήσεις έξω από τις ΔΟΥ σε Καρδίτσα και Καβάλα και στην Αντιπεριφέρεια στη Δράμα.

Στην Καρδίτσα, δεκάδες σωματεία και σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων οργάνωσαν την κινητοποίηση, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, εκφράζοντας τη στήριξή της στα δίκαια αιτήματά τους.

Οι συγκεντρωμένοι ανέδειξαν το δυσβάσταχτο κόστος λειτουργίας, με την ακρίβεια στην Ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες να εξανεμίζει το εισόδημα των βιοπαλαιστών επαγγελματιών. Απαίτησαν την κατάργηση του νόμου 5073 για την τεκμαρτή φορολόγηση, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ με προσαύξηση για κάθε παιδί και ουσιαστικά μέτρα προστασίας του εισοδήματος. Παράλληλα διεκδίκησαν αποζημιώσεις στο 100% για όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες του «Daniel» και ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί, ενώ απαίτησαν να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής για τη συμμετοχή τους στα φετινά μπλόκα.

Αντίστοιχες παραστάσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στις ΔΟΥ Καβάλας και Δράμας.

    

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