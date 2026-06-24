ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ

Νέο σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία»

24ωρη απεργία σήμερα στο εργοστάσιο και σε όλη την περιοχή, με αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου και συνδικάτων

Την κατάσταση «κίνδυνος - θάνατος» που χαρακτηρίζει κάθε μεροκάματο στη ΒΙΠΕ Πάτρας και τα δίκαια αιτήματα της σημερινής απεργίας για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας ήρθε να επιβεβαιώσει άλλο ένα περιστατικό σοβαρού τραυματισμού εργαζόμενου χθες στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία».

Λίγες ώρες πριν την απεργία που έχει προκηρύξει για σήμερα σε όλη τη ΒΙΠΕ το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με συγκέντρωση στις 9 μ.μ. στην είσοδο της περιοχής (μπροστά από τη «ΝΟΥΝΟΥ») μαζί με κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, εργαζόμενος στο προαναφερθέν εργοστάσιο χτύπησε στο κεφάλι κάτω από άγνωστες συνθήκες και μεταφέρθηκε στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας», όπου του έγιναν ράμματα και παρέμεινε για παρακολούθηση.

Τον τραυματία εργαζόμενο επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΕΚΠ που βρέθηκε και στον χώρο του εργοστασίου από κοινού με το Συνδικάτο Ποτών - Τροφίμων Αχαΐας, πραγματοποιώντας συνάντηση με το επιχειρησιακό Σωματείο. Το ΕΚΠ και το κλαδικό Συνδικάτο πραγματοποίησαν επίσης παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας, απαιτώντας να διερευνηθούν όλα τα αίτια του νέου συμβάντος, ενώ το Σωματείο των εργαζομένων στον χώρο προκήρυξε 24ωρη απεργία για σήμερα Τετάρτη, μετατρέποντας την προηγούμενη απόφασή του για στάση εργασίας.

Πρόκειται για το δεύτερο «ατύχημα» που σημειώνεται μέσα σχεδόν σε δέκα μέρες στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» και το τρίτο σε όλη τη ΒΙΠΕ το ίδιο χρονικό διάστημα, με τους εργαζόμενους να είναι σε «αναμμένα κάρβουνα», βλέποντας ότι οι χώροι δουλειάς είναι αμέτρητες «Βιολάντες».

Μάλιστα, χθες για μια ακόμα φορά ήταν κλειστό το πολυδιαφημισμένο ιατρείο της ΒΙΠΕ, με τα γεγονότα αυτά να επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις των σωματείων και του Εργατικού Κέντρου.

Πρόκειται άλλωστε για περιστατικά που με βάση τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στη ΒΙΠΕ «προειδοποιούν» ακόμα και για δυστύχημα, με τον κίνδυνο να είναι μεγάλος για σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα. Οι διεκδικήσεις του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων είναι συγκεκριμένες: Ασφαλές δίκτυο διαφυγής από τη ΒΙΠΕ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με διάνοιξη των ήδη υπαρχόντων δρόμων και αποκατάσταση αυτού προς την περιοχή, δημιουργία Κέντρου Υγείας με πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και 24ωρη λειτουργία, σταθμός ΕΚΑΒ, πλήρης αναγνώριση και καταγραφή των εργατικών «ατυχημάτων» και των επαγγελματικών ασθενειών, επαναλειτουργία των Μεικτών Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας με συμμετοχή των σωματείων, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Το Συνδικάτο Ποτών - Τροφίμων

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας καλεί σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή απεργία, τονίζοντας ότι πρόκειται για γεγονότα που «επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας της υγείας για τους εργαζόμενους. Από τη μία μεγαλώνει η επιχειρηματική κερδοφορία, με τη στήριξη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που έχουν διαμορφώσει ένα αντεργατικό οπλοστάσιο, και από την άλλη οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο, αφού τα μέτρα υγείας και ασφάλειας μπαίνουν στο ζύγι κόστους - οφέλους».

Την απεργία στη ΒΙΠΕ στηρίζουν επίσης τα κλαδικά Συνδικάτα Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας και Μετάλλου Πάτρας, όπως και τα επιχειρησιακά σωματεία της «Avramar» και της «El Pack».