48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Χιλιάδες οι απεργοί, «νέκρωσαν» τα εργοτάξια στο πολυδιαφημισμένο έργο

Συνεχίζεται σήμερα η κινητοποίηση, οι εργάτες ενώνουν τη φωνή τους με όλο τον κλάδο

RIZOSPASTIS

Πρόδρομο της σημερινής πανοικοδομικής απεργίας και της απεργίας που έχουν κηρύξει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών αποτελεί η χθεσινή καθολική συμμετοχή των περίπου 3 χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων στο έργο του Ελληνικού, στην πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας που έχει κηρύξει το Σωματείο τους.

Η «απόλυτη σιωπή» που επικράτησε στο έργο των κερδών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που ενώνει όλες τις κυβερνήσεις για τους ομίλους, των 6,2 χιλιάδων στρεμμάτων, έδειξε με τον πιο βροντερό τρόπο ποιοι δίνουν ζωή στις μηχανές και στα εργαλεία, ποιοι χτίζουν τα μεγαθήρια, και έδειξε την τεράστια δύναμη του συλλογικού ταξικού αγώνα.

Η χθεσινή απεργιακή συγκέντρωση έγινε μάλιστα στη «σκιά» των 50 ορόφων του «Riviera Tower» - ένα μόλις κλάσμα των 2,1 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων της συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας. Δίπλα στους απεργούς βρέθηκαν ο Π. Γάκιας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, ο Ηλ. Τσιμπουκάκης, πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, και ο Χρ. Τσιακίλος, εργαζόμενος στο έργο και πρόεδρος του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι τα 6,2 χιλιάδες στρέμματα εκποιήθηκαν για 915 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου για 147.000 ευρώ το στρέμμα, και σήμερα το τετραγωνικό μέτρο στον «Riviera Tower» φτάνει να ξεπερνά τα 30 χιλιάδες ευρώ! Με άλλα λόγια, με 5 τετραγωνικά μέτρα του ουρανοξύστη «αγοράζουν» ένα στρέμμα στην περιοχή!





RIZOSPASTIS

Κι όμως οιπου συμμετέχουν στο έργο

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού, τόνισε ότι ο αγώνας δίνεται για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ και γι' αυτό «έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για ΣΣΕ, αλλά η εργοδοσία υπεκφεύγει».

Αναφέρθηκε στα αιτήματα για μέτρα υγείας και ασφάλειας, ενάντια στην εντατικοποίηση και στη δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, που οδηγούν σε εξουθένωση και σε πολλά και σοβαρά εργατικά «ατυχήματα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μετανάστες εργάτες, που είναι πιο ευάλωτοι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, καθώς έχουν πρόβλημα με τα χαρτιά τους. Επεσήμανε ότι οι εργοδότες προσπαθούν να αποποιηθούν την ευθύνη, υπογραμμίζοντας ότι είναι ευθύνη του κράτους, αλλά οι ίδιοι οι εργοδότες αξιοποιούν αυτό το καθεστώς για να τους «λιώνουν» στο μεροκάματο.

Ακόμα, διεκδικούν γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, με τον Β. Συρίγο να τονίζει ότι στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας δίνουν ένα σωρό λεφτά για εξοπλισμούς και στους εργαζόμενους λένε πως «το Ασφαλιστικό δεν βγαίνει», ότι «πρέπει να αυξηθούν στα 70 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης» κ.ά.

Τέλος, κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή απεργία και στη συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος, αλλά και στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Ακολούθησε συνάντηση με την εργοδοσία, από την οποία και πάλι απουσίαζαν οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες, με τον Β. Συρίγο να καλεί σε ενημέρωση των εργαζομένων για τη συνέχιση του αγώνα.

Τραυματισμός οικοδόμου στο «Αττικόν»

Στο μεταξύ συνέβη και νέο εργατικό «ατύχημα» στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, αυτήν τη φορά στον χώρο του Νοσοκομείου «Αττικόν», σε έργο που εκτελεί η εταιρεία «Ballian», όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, αναφέροντας ότι ο εργάτης «τραυματίστηκε σπάζοντας το δάχτυλό του και όχι μόνο» πέφτοντας από σκαλωσιά, «αποτέλεσμα των τραγικών ελλείψεων στα μέτρα προστασίας, της χρήσης απαρχαιωμένων και ακατάλληλων ικριωμάτων και της πολιτικής της εργοδοσίας να μειώνει το κόστος, σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων».

Καταγγέλλει επίσης ότι μέχρι και χθες το εργατικό «ατύχημα» δεν είχε δηλωθεί από την εργοδοσία στην Επιθεώρηση Εργασίας, «επιχειρώντας να αποκρύψει τις ευθύνες της».

Ωστόσο το Συνδικάτο, μετά από καταγγελία που έλαβε από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Αττικόν», έκανε παρέμβαση και κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησε έλεγχο στο εργοτάξιο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε σωρεία σοβαρών ελλείψεων και παραβάσεων στα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα δόθηκε εντολή διακοπής των εργασιών και κλεισίματος του εργοταξίου, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας.

Το Συνδικάτο τονίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως «κόστος» και θεωρεί τα μέτρα υγείας και ασφάλειας περιττή δαπάνη. Γι' αυτό, απαιτεί όχι απλά να διερευνηθούν άμεσα οι ευθύνες της εργοδοσίας αλλά και να αποκατασταθούν άμεσα όλες οι ελλείψεις στα μέτρα προστασίας πριν επαναλειτουργήσει το εργοτάξιο.