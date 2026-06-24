ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΝΙΚΑΣ»

Δεν θα περάσει η δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης

Η πρόσφατη απόλυση ηλεκτρολόγου από το εργοστάσιο «ΝΙΚΑΣ» (ανήκει πλέον στον όμιλο «ΥΦΑΝΤΗΣ») έγινε λόγω της συνδικαλιστικής δράσης του, σημειώνει το νεοσύστατο επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων «ΝΙΚΑΣ», κάτι που, όπως λέει, επιβεβαιώθηκε και κατά την εξέταση της υπόθεσης στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ καταγγέλλει ότι η εργοδοσία προσπαθεί να βάλει εμπόδια συνολικά στη δράση του Σωματείου.

Σε ανακοίνωσή του τονίζει πως «ο συνάδελφος ξεκάθαρα διώκεται για συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή απολύθηκε γιατί υπερασπιζόταν τα δικαιώματα και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και ταυτόχρονα επισήμανε τις σημαντικές παραλείψεις σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του εργοστασίου». Επιπλέον, η απόλυση «είναι άκυρη, παράνομη και καταχρηστική» γιατί ο συνάδελφος είναι αντιπρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου.

Σε ό,τι αφορά τους λόγους που επικαλείται η εργοδοσία για τη συγκεκριμένη απόλυση, το Σωματείο αναφέρει ότι πρώτα είπε ότι έγινε λόγω περικοπών προσωπικού και μετά επικαλέστηκε το πρόσχημα της εξύβρισης.

Περαιτέρω η εργοδοσία συνεχίζει την προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων στο εργοστάσιο, «εκφοβίζει και απειλεί με επιπτώσεις κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει σε αυτό καταστρατηγώντας κάθε δημοκρατικό, νόμιμο και κατοχυρωμένο δικαίωμα».

Δείχνοντας τι φοβάται η εργοδοσία, το Σωματείο υπογραμμίζει ότι «αλλιώς είναι να πηγαίνει ένας - ένας εργαζόμενος και να ζητάει να ικανοποιηθεί ένα αίτημά του από την εταιρεία και αλλιώς είναι να πηγαίνουν 50, 100 και 200 εργαζόμενοι μαζί».

Ενώ απέναντι στην αξίωση συνολικά της εργοδοσίας του κλάδου να εξαιρεθούν από την υπό διαπραγμάτευση κλαδική ΣΣΕ ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων ως δήθεν «ανειδίκευτοι», καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη σημερινή απεργία του κλάδου.

Στάση εργασίας στην «Pfizer» για εκδικητική απόλυση

Σε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην Επιθεώρηση Εργασίας προχώρησαν χτες Τρίτη από τις 9 π.μ. έως τις 11 π.μ. οι εργαζόμενοι στην «Pfizer Hellas» στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από κάλεσμα του επιχειρησιακού Σωματείου, απαιτώντας την ανάκληση της απόλυσης εργαζόμενου, μέλους του Σωματείου, την οποία καταγγέλλουν ως εκδικητική και συνδικαλιστική δίωξη.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση στην Επιθεώρηση, παρουσία εκπροσώπων της εργοδοσίας και του Σωματείου.

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η απόλυση συνδέεται άμεσα με τη συνδικαλιστική δράση του εργαζόμενου και την απαίτησή του να έχει στο πλευρό του εκπρόσωπο του Σωματείου κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη διοίκηση της εταιρείας. Οπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα πίεσης και τρομοκράτησης των εργαζομένων, την ώρα που η πολυεθνική προχωρά τα τελευταία χρόνια σε αναδιαρθρώσεις και απολύσεις σε διεθνές επίπεδο.

Το Σωματείο άλλωστε είχε καταγγείλει ότι η εταιρεία επιχειρεί να καλλιεργήσει κλίμα φόβου στους χώρους δουλειάς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι απαιτήσεις και ο φόρτος εργασίας για όσους παραμένουν στην εργασία. Και καλώντας τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τη συλλογική διεκδίκηση μέσα από τις γραμμές του, απαιτώντας μεταξύ άλλων την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του μέχρι να ανακληθεί η απόλυση, να μη μένει κανένας εργαζόμενος εκτός δουλειάς, να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι σε άλλα τμήματα, για να διασφαλιστεί η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση στον χώρο εργασίας.