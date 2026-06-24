ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αμετακίνητη η Ρωσία στους όρους της παρά τη στρατιωτική πίεση

2026 The Associated Press. All

Τις εντεινόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας σε υποδομές σε ρωσικό έδαφος σχολίασε χθες ο Ρώσος Πρόεδρος, σε μια περίοδο που η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας κλιμακώνεται στρατιωτικά, ενώ παράλληλα με δηλώσεις, διαρροές και παρασκηνιακές επαφές φαίνεται πως τα δυο στρατόπεδα προετοιμάζονται για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

Η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία, σχολίασε ο Πούτιν.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις, να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εξαντλήσει μια βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας και να δείξει στους Ρώσους ότι η σύγκρουση έχει φτάσει «στα σπίτια τους».

Μιλώντας σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι, δεδομένων των επιθέσεων που, όπως είπε, πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων.

«Οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών - ποιος είναι ο στόχος τους; Να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία εν μέσω μιας τόσο μαζικής επίθεσης, όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν τον έλεγχο της Κοστιαντίβκα, του νότιου άκρου της λεγόμενης «ζώνης οχυρών» στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει.

Ρωσία: Ετοιμη για διαπραγματεύσεις με όρους Κωνσταντινούπολης ή Αλάσκας

Πάντως η Ρωσία εμφανίζεται αμετακίνητη ως προς τους όρους διαπραγμάτευσης και τους στόχους που έχει θέσει για την Ουκρανία.

Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε χθες ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία από το σημείο που σταμάτησαν, αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022 και το 2025. Σε αυτές τις συνομιλίες το Κίεβο απέρριψε την απαίτηση της Μόσχας να παραδοθεί το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής Ντονμπάς, που δεν έχει ακόμη καταληφθεί.

Οι τελευταίες συνομιλίες με τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φλεβάρη, πριν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Από εκεί και πέρα, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τον ρόλο του «αμερόληπτου μεσολαβητή» στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, κρίνοντας από τις ενέργειές τους, φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει κάθε αξίωση για τον ρόλο του αμερόληπτου μεσολαβητή και αντ' αυτού ακολουθούν τον δρόμο της εντατικοποίησης της πίεσης των κυρώσεων στη Ρωσία», εκτίμησε απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες στη Μόσχα.

Ταυτόχρονα, προσφέροντας στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, «η Ευρώπη γίνεται ξανά η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Η Ρωσία πιστεύει ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα πέρσι, επισήμανε από την πλευρά του και ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ, Σ. Ριάμπκοφ.