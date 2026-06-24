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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΤΕΡΕΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Καρφί στο μάτι της εργοδοσίας η απεργία και η δράση των Συνδικάτων

«Coca - Cola» - Σχηματάρι: Την ώρα που φουντώνει το απεργιακό κλίμα, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός καλεί σε απεργοσπασία

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Από παρεμβάσεις σε εργοστάσια της περιοχής μπροστά στην απεργία
Από παρεμβάσεις σε εργοστάσια της περιοχής μπροστά στην απεργία
Εχοντας υλοποιήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης, με συλλογικές διαδικασίες, επαφή και συζήτηση με τους εργαζόμενους, τα Συνδικάτα της Στερεάς και της Εύβοιας στους κλάδους των Τροφίμων - Ποτών, των Κατασκευών και του Επισιτισμού - Τουρισμού δίνουν τη μάχη μέχρι τη τελευταία στιγμή για να εκφραστεί μαζικά στους χώρους δουλειάς η συμμετοχή στην απεργία, έχοντας απέναντι την εργοδοσία και τους εργατοπατέρες.

Η δράση των Συνδικάτων, αγωνιστών συνδικαλιστών και εργαζομένων, και το απεργιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε χώρους δουλειάς στην περιοχή της Στερεάς και της Εύβοιας, έχουν προκαλέσει την αντίδραση της εργοδοσίας, που τις τελευταίες μέρες έχει λυσσάξει για να βάλει εμπόδια στην απεργία και στην κλιμάκωση της διεκδίκησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που δεκάδες σωματεία στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών σε ολόκληρη τη χώρα έδιναν αποφασιστικά τη μάχη στους χώρους δουλειάς για την επιτυχία της απεργίας, η πλειοψηφία στο επιχειρησιακό Σωματείο της «Coca - Cola» (προσκείμενη στην ΠΑΣΚΕ και τον εκατομμυριούχο πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο) όχι μόνο δεν πήρε απόφαση συμμετοχής, αλλά επιχειρούσε να αποτρέψει τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία στη διοίκηση του επιχειρησιακού Σωματείου αρνήθηκε την πρόταση των εκλεγμένων με την «Αγωνιστική Ενότητα» για λήψη απόφασης συμμετοχής στην απεργία και απέρριψε το συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων που κατέθεσαν, προσαρμοσμένο στις συνθήκες που επικρατούν στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου και στις ανάγκες των εργαζομένων εκεί. Πλαίσιο αιτημάτων που άγγιξε πραγματικά τους εργαζόμενους και διαμόρφωσε κλίμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία.

Αυτό το απεργιακό κλίμα θέλησε να το ανακόψει η εργοδοσία, βάζοντας τα τσιράκια της να δημιουργήσουν συγχύσεις στους εργαζόμενους και να φτάσουν στο σημείο να καλούν ανοιχτά σε απεργοσπασία.

Η πλειοψηφία του επιχειρησιακού Σωματείου όχι μόνο δεν πήρε απόφαση συμμετοχής στην απεργία, αλλά έμεινε άπραγη, αν όχι αρωγός στις διαδόσεις ότι η εργοδοσία θα δώσει διάφορα «επιδόματα» - παρεμβάσεις στους εργαζόμενους, προσπαθώντας έτσι να κάμψει την αγωνιστική τους στάση. Και αφού ούτε αυτά έπιασαν στον κόσμο του εργοστασίου, επιδιώκουν τη σύγχυση των εργατών που θα επιλέξουν να απεργήσουν, για το αν καλύπτονται από την Ομοσπονδία από τη στιγμή που δεν έχει πάρει απόφαση το επιχειρησιακό Σωματείο.

Είναι φανερό ότι αυτό που ενόχλησε την εργοδοσία της «Coca - Cola» και στρίμωξε την πλειοψηφία του επιχειρησιακού Σωματείου, τα στηρίγματα του εργατοπατέρα Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ, είναι η δράση των αγωνιστών συνδικαλιστών της «Αγωνιστικής Ενότητας» και άλλων πρωτοπόρων εργαζομένων στον χώρο του εργοστασίου της Coca - «Cola» στο Σχηματάρι, που δίνουν τη μάχη για την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας.

Οι συνδικαλιστές της «Αγωνιστικής Ενότητας» μαζί με άλλους πρωτοπόρους εργαζόμενους ξεκαθάρισαν τη θέση και τα αιτήματά τους, υπερασπίστηκαν την Ομοσπονδία και τους συναδέλφους τους, και συνεχίζουν αποφασιστικά μέχρι την τελευταία στιγμή τη μάχη για την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας. Με συνεχή παρουσία στα πόστα ενημερώνουν τους εργαζόμενους, αποκαλύπτουν τη στάση του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, καλούν σε μαζική συμμετοχή και αγωνιστική απάντηση.

Κάτω από την πίεση του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, αλλά και την προσπάθεια τρομοκράτησης από την εργοδοσία σε χώρους δουλειάς, δόθηκε η μάχη της απεργιακής προετοιμασίας και στην υπόλοιπη Στερεά - Εύβοια.

Ιδιαίτερα στην Εύβοια τα Συνδικάτα στους κλάδους των Τροφίμων - Ποτών, των Κατασκευών και του Επισιτισμού - Τουρισμού ταυτόχρονα με τη μάχη της απεργίας δίνουν μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της περιοχής και τη μάχη για να υπερασπιστούν το Εργατικό τους Κέντρο από την επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του Παναγόπουλου, μια μάχη που έχει ως μεγάλο σταθμό το έκτακτο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας την Κυριακή 5 Ιούλη.

    
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