Στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις η ΟΓΕ

Την αλληλεγγύη της στα συνδικάτα που κλιμακώνουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις με τις σημερινές κλαδικές απεργίες εκφράζει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) και καλεί τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που οργανώνει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής στις 11 π.μ. έξω από τα γραφεία των Ξενοδόχων.

Αναφερόμενη στους κλάδους που σήμερα απεργούν, η ΟΓΕ σημειώνει: «Στηρίζουμε ιδιαίτερα τις γυναίκες εργαζόμενες σε αυτούς τους κλάδους, που παλεύουν καθημερινά να συνδυάσουν εργασία και μητρότητα, χωρίς στήριξη από το κράτος, από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, που θέλουν όλο και περισσότερες γυναίκες στην εργασία για να τις ξεζουμίζουν και να αυξάνουν τα κέρδη τους οι επιχειρήσεις.

Σήμερα, τον 21ο αιώνα, που η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας δίνουν τη δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερο και να αμειβόμαστε καλύτερα, δεν δεχόμαστε κράτος και εργοδοσία να βάζουν τις ανάγκες μας και των οικογενειών μας στο ζύγι του κόστους - οφέλους και να τις θυσιάζουν στον βωμό της πολεμικής οικονομίας.

Δεν θα τους περάσει! Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας, παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει!».