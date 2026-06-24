ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Δεν θα περάσουν οι απαράδεκτες πρακτικές των κορακιών!

Τις απαράδεκτες πρακτικές που χρησιμοποιεί - όπως και όλα τα κοράκια - η εταιρεία διαχείρισης δανείων «do value», προκειμένου να ικανοποιήσει τις ορέξεις των επενδυτών - funds, καταγγέλλει η Επιτροπή κατά των Πλειστηριασμών του ΠΑΜΕ, σημειώνοντας τις εγκληματικές ευθύνες και της κυβέρνησης.

Η Επιτροπή του ΠΑΜΕ αναφέρεται συγκεκριμένα σε περίπτωση διανειολήπτριας από την Πετρούπολη, της κ. Αλεξάνδρας, που αν και συνταξιούχος των 670 ευρώ, η παραπάνω εταιρεία της ζητά να αποπληρώσει χρέος 140.000 ευρώ σε μόλις ένα έτος! «Το θέμα δεν αφορά μόνο την κ. Αλεξάνδρα, αλλά όλο τον εργατικό - λαϊκό κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος με την απαράδεκτη πρακτική των funds που ζητάνε αποπληρωμή όλου του ποσού σε ελάχιστα χρόνια, πρακτική που το τελευταίο διάστημα έχει γίνει νόμος», σημειώνει η Επιτροπή.

Την ίδια στιγμή, η «do value» προχώρησε στον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας μητέρας ενός παιδιού με αναπηρία από το Αιγάλεω, παρόλο που είχε συμφωνηθεί ότι θα μπει στον εξωδικαστικό για τη ρύθμιση των οφειλών της.

Η Επιτροπή του ΠΑΜΕ θυμίζει ότι η ίδια εταιρεία διαχείρισης δανείων είχε βγάλει στο «σφυρί» το σπίτι της πρωταθλήτριας Διονυσίας από την Ελευσίνα, που επίσης είναι άτομο με αναπηρία, όπως και του ηλικιωμένου ζευγαριού από την Πετρούπολη με σοβαρά προβλήματα υγείας. «Σπίτια που μετά από μεγάλους αγώνες επαναποκτήθηκαν», σημειώνει. Θυμίζει ακόμα την περίπτωση του πλειστηριασμού σπιτιού οικογένειας από τη Γλυφάδα, την ώρα που η κόρη τους νοσηλευόταν με σοβαρή ασθένεια στο νοσοκομείο και κρινόταν η ζωή της, την επιχείρηση έξωσης σε μονογονεϊκή οικογένεια από το Περιστέρι, «σπίτια που το εργατικό - λαϊκό κίνημα απαιτεί να επιστρέψουν στις οικογένειες».

Τα παραπάνω «η "do value" τα κάνει με τις πλάτες του νομοθετικού πλαισίου που ψήφισαν και εφάρμοσαν ΝΔ - Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ, που σήμερα εντελώς προκλητικά διαγκωνίζονται για το ποιος είναι τάχα μου πιο ευαίσθητος, τη στιγμή που κανένας δεν μιλάει για νομική κατοχύρωση της πρώτης κατοικίας και για κατάργηση του απαράδεκτου νομοθετικού πλαισίου, ακριβώς γιατί όλοι τους είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν την Οδηγία της Κομισιόν για επίσπευση των πλειστηριασμών», σημειώνεται στην ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας: «Με την "do value" και όσους την έθρεψαν με τους νόμους τους θα λογαριαστεί το εργατικό - λαϊκό κίνημα και θα τους πάρει αμπάριζα». Το ΠΑΜΕ απαιτεί να ρυθμιστεί η οφειλή της κ. Αλεξάνδρας με τρόπο που να μπορεί να την αποπληρώνει, με κριτήριο το εισόδημά της και όχι τα κέρδη του fund. Nα ακυρωθεί ο πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας της κ. Παναγιώτας από το Αιγάλεω αφού δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, ενώ δεν τηρήθηκαν τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Να επιστραφούν εδώ και τώρα στις οικογένειες τα σπίτια στη Γλυφάδα και στο Περιστέρι.