ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Τα παιδιά είναι το 30% των νεκρών στη Γάζα αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ

Καταπέλτης για τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και ιδιαίτερα κατά των παιδιών είναι η νέα έκθεση που δημοσιοποίησε χτες η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ερευνας του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν πως οι ισραηλινές κατοχικές αρχές σκόπιμα χτυπούν τα παιδιά των Παλαιστινίων, με αποτέλεσμα γενοκτονικές επιθέσεις που συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Γάζα αλλά και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Στην έκθεση της επιτροπής (U.N. Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory) εξέτασε τις επιθέσεις κατά των παιδιών της κατεχόμενης Παλαιστίνης από την έναρξη της ισραηλινής επιδρομής τον Οκτώβρη του 2023. Διαπίστωσε ότι το 30% των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα ήταν παιδιά. Τονίζει πως τα παιδιά μπαίνουν στο στόχαστρο και μετά την εκεχειρία της 10ης Οκτώβρη 2025 και πως το στοιχείο αυτό συνιστά (σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters) ένδειξη της «γενοκτονικής πρόθεσης των ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας να καταστρέψουν την παλαιστινιακή ομάδα, εν μέρει ή και ολόκληρη στη Γάζα».

Καταγράφεται πως ο αριθμός των παιδιών θυμάτων του πολέμου είναι μεγαλύτερος από άλλες συγκρούσεις και πως μεταξύ 7 Οκτώβρη 2023 και 7 Οκτώβρη 2025 είχαν σκοτωθεί πάνω από 20.179 παιδάκια, δηλαδή περίπου το 30% επί του συνολικού αριθμού θυμάτων.

Σε άλλες συγκρούσεις στη Γάζα όπως αυτή μεταξύ 2008-2009 και το 2014, τα παιδιά ήταν περίπου το 24% των θυμάτων συγκρούσεων.

Στην τελευταία έκθεση του ΟΗΕ επισημαίνεται εξάλλου πως ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί ηθελημένα να χρησιμοποιεί βαριά όπλα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας «μοιραία» τον αριθμό των θυμάτων και κάνει αδιάκριτα επιθέσεις κατά αμάχων ταυτίζοντάς τους με τη Χαμάς. Για τον λόγο αυτό ο ισραηλινός στρατός ρήμαξε και ισοπέδωσε εν ψυχρώ και σε μαζική κλίμακα σπίτια, επιχειρήσεις, υποδομές, νοσοκομεία, τζαμιά, χριστιανικούς ναούς, σχολεία, αγροικίες κ.ά.

Στην προηγούμενη έκθεσή τους που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ειδικοί εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τη Γάζα είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο ισραηλινός στρατός διαπράττει γενοκτονία.

Το Ισραήλ απέρριψε την έκθεση ως αποτέλεσμα «προκατάληψης» και «συκοφαντίας».