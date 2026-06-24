ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Αντιθέσεις για την ΙΑΕΑ και τα ιρανικά κεφάλαια που «ξεπαγώνουν»

Με διαφορετικές ερμηνείες ακόμα και σε ό,τι υποτίθεται συμφωνείται συνεχίζεται η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, αποδεικνύοντας ότι οι αντιπαραθέσεις έχουν βαθύτερο υπόβαθρο, ενώ είναι κατοχυρωμένη η αναβαθμισμένη θέση του Ιράν στην περιοχή. Ετσι, και οι όποιοι συμβιβασμοί γίνουν είναι το προεόρτιο για την επόμενη φάση της σύγκρουσης. Το ζήτημα των επιθεωρήσεων της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο Ιράν αναδείχθηκε χθες σε νέο σημείο τριβής.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε συνάντηση με τον διευθυντή της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, ούτε υπάρχουν σχέδια να επιθεωρήσουν ειδικοί της ΙΑΕΑ τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν πλήγματα κατά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον περσινό Ιούνη για περίπου 12 μέρες.

Να σημειωθεί ότι ήδη από τον Ιούλη του 2025 η ιρανική Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο τερματίστηκε η συνεργασία με την ΙΑΕΑ, κατηγορώντας την Υπηρεσία μεταξύ άλλων για τη στάση της απέναντι στις επικίνδυνες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τον Σεπτέμβρη του 2025 Ιράν και ΙΑΕΑ είχαν καταλήξει σε μια συμφωνία για ένα «νέο πλαίσιο» συνεργασίας, η οποία ωστόσο δεν αφορά τις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, που το βράδυ της Δευτέρας ισχυρίστηκε ότι οι επιθεωρητές της ΙΑΕΑ επιστρέφουν στο Ιράν και ότι αυτό ήταν «κορυφαίο ορόσημο (...) και πρώτο βήμα για μόνιμη αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν.

Χτες επανέφερε το θέμα και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, λόγω «μεγάλων υποχωρήσεων» από το Ιράν.

Το ίδιο 24ωρο Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως «ολοκληρώθηκαν επιτυχώς» συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τους μεσολαβητές από Πακιστάν και Κατάρ στην Ελβετία, ανοίγοντας το δρόμο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Εγινε γνωστό επίσης ότι συγκροτήθηκαν τέσσερις ομάδες εργασίας ΗΠΑ - Ιράν για τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που θα συζητήσουν τις προσεχείς 60 μέρες, όπως είναι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ένα σχέδιο ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης του Ιράν. Ο Ιρανός ύπατος διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων από «παγωμένα» ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος (όπως και ο αντιπρόεδρος Βανς προχτές) ισχυρίστηκε ότι τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών προϊόντων, όπως σόγια και καλαμπόκι. Ανέφερε επίσης πως όλα τα αμερικανικά πολεμικά πλοία «παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί» και πως το Ιράν «έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επιπέδου».

Εντελώς αντίθετη άποψη, ειδικά για το πού θα αξιοποιηθούν τα «ξεπαγωμένα» ιρανικά κεφάλαια, εξέφρασε στη συνέχεια ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ στη Γενεύη Αλί Μπαχρεϊνί, ο οποίος ξεκαθάρισε: «Το Ιράν είναι η μόνη χώρα που θα αποφασίσει τι θα κάνει με τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία "ξεπαγώνουν". Απορρίπτω κάθε ισχυρισμό από την Ουάσιγκτον για το ότι θα "έπρεπε" να υπάρχει οποιοσδήποτε ρόλος για άλλη χώρα ώστε να επηρεάσει αυτές τις αποφάσεις ή αυτές τις διαδικασίες».

Διαβουλεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, από τα Στενά του Ορμούζ ανακοινώθηκε χτες από την ναυτιλιακή εταιρεία «Kpler» ότι πέρασαν τουλάχιστον 36 εμπορικά πλοία, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φλεβάρη μέχρι σήμερα.

Νωρίτερα πάντως, χτες, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μ. Μπ. Γκαλιμπάφ δήλωσε πως τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική κατάσταση και πως θα τα διαχειριστεί το Ιράν «σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Ο Γκαλιμπάφ, φτάνοντας στη Μουσκάτ του Ομάν και συναντώντας χτες τον σουλτάνο Χαϊθάμ Μπιν Ταρίκ Αλ Σαΐντ, δήλωσε ότι οι δύο χώρες «θα μελετήσουν τη μελλοντική διοίκηση των Στενών του Ορμούζ» και τα κόστη που θα χρεώνονται για προσφερόμενες υπηρεσίες. Σε κοινή ανακοίνωσή τους επεσήμαναν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στα εγχώρια θαλάσσια ύδατα της περιοχής, και ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο για το θέμα μέσω κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών για μια συμφωνία που θα αφορά τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Στη συνάντηση με τον σουλτάνο του Ομάν ήταν παρών και ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.

Χτες ο Αραγτσί συνόδεψε τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και σε επίσημη μονοήμερη επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ο Πεζεσκιάν συναντήθηκε με τον Πακιστανό ομόλογό του, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, και με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, και στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν με τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πρόσθεσε δε ότι οι Ιρανοί δεν εμπιστεύονται την Αμερική, επειδή επιτέθηκε στο Ιράν δύο φορές στη διάρκεια διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα, αντιπροσωπείες των δύο χωρών εξέτασαν το πλήρες φάσμα των διμερών σχέσεων και διερεύνησαν νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του Εμπορίου, της Ενέργειας, της ασφάλειας των συνόρων και της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας.

Στο μεταξύ, χτες το απόγευμα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ, που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε την έναρξη σχεδίου απομάκρυνσης για «περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου».

Η μέδουσα των ...drones

Μέσα σε όλα αυτά, αίσθηση προκαλεί αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN σε σχέση με τη φερόμενη μαρτυρία στο Πεντάγωνο Αμερικανού πιλότου μαχητικού F-15 που διασώθηκε τον Απρίλη μετά από κατάρριψή του στο Ιράν. Ο πιλότος κατέθεσε ότι είδε κάτι πρωτόγνωρο σε σχέση με τον σχηματισμό ιρανικών στρατιωτικών drones - μίλησε για σμήνος από ιρανικά drones που κινούνταν συντονισμένα σε σχήμα που θύμιζε μέδουσα.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση στους κόλπους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τις δυνατότητες των ιρανικών drones. Μάλιστα οι πρώτες εκτιμήσεις Αμερικανών ειδικών μελετούν την πιθανότητα ο συγκεκριμένος σχηματισμός να έπαιξε κάποιο ρόλο στην κατάρριψη του F-15.