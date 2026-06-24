ΙΣΡΑΗΛ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις παρά τον διάλογο

Παράλληλα με τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων διπλωματών υπό τη μεσολάβηση Αμερικανών που ξεκίνησαν χτες, οι επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ στον Λίβανο συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, οι όποιες «πιέσεις» που ασκούνται στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ για τερματισμό των επιθέσεων στον Λίβανο, στο πλαίσιο του ιρανο-αμερικανικού μνημονίου κατανόησης της 18ης Ιούνη, έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση του Ισραήλ στο να κάνει λόγο για «ανεξάρτητη οπλική ικανότητα» από τις ΗΠΑ, ενώ επαναλαμβάνει ότι η παραμονή στον Λίβανο είναι δεδομένη.

Μιλώντας σε εφέδρους στο Γκας Ετζιόν της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης ο Μπ. Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ θα πρέπει να «απελευθερωθεί» από τα αμερικανικά όπλα και να πολεμήσει το Ιράν «με τη δική του δύναμη». Και πρόσθεσε: «Εκτιμώ βαθιά την υποστήριξη που λάβαμε - και την οποία έχω εξασφαλίσει εδώ και χρόνια - από τους Αμερικανούς φίλους μας. Ομως σήμερα λέω: Πρέπει να έχουμε το δικό μας ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής όπλων. Πρέπει να φτιάξουμε τα δικά μας όπλα. Τώρα αντιμετωπίζουμε το Ιράν και τους αντιπροσώπους του. Τους έχουμε χτυπήσει σκληρά. Δεν τελείωσε ακόμη, αλλά εξαρτάται από την ισχύ μας. Πού θα είμαστε σε 30 χρόνια εξαρτάται από τη δύναμή μας. Γι' αυτό αυτό που κάνουμε τώρα είναι να φτιάξουμε ακόμη περισσότερη δύναμη... Το Ισραήλ πρέπει να έχει ανεξάρτητη οπλική ικανότητα».

Στον νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον δεν ξεκαθαρίστηκε εάν οι δύο πλευρές θα συζητούσαν την απόφαση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων κατά τη συνάντησή τους στην Ελβετία τη Δευτέρα για τη δημιουργία ενός «πυρήνα αποκλιμάκωσης» συγκρούσεων στον Λίβανο μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Λιβάνου και των μεσολαβητών από Κατάρ και Πακιστάν.

Στο φόντο όλων αυτών, οι ισραηλινές επιθέσεις κατά Λιβανέζων αμάχων συνεχίστηκαν και χτες. Η Χεζμπολάχ κατήγγειλε τις επιθέσεις ως νέα παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας της 19ης Ιούνη και το Ισραήλ επέμεινε πως επρόκειτο για «εξουδετέρωση τρομοκρατικής απειλής».

Ο Ιρανός πρέσβης στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, Αλί Μπαχρεϊνί, σχολίασε πως το Ιράν θα απαντήσει σε περίπτωση που το Ισραήλ παραβιάσει ξανά το ιρανο-αμερικανικό μνημόνιο.