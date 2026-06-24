ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Διαμάχη για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Τσεχία

Καθώς εντείνεται η κόντρα μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου για τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της χώρας

Εντείνεται η διαπάλη μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου στην Τσεχία σχετικά με τη στάση της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, όπως εκφράζεται και με τη διαμάχη στην πολιτική ηγεσία για το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα στις 7 - 8 Ιούλη.

Ο Πρόεδρος Πετρ Πάβελ ανακοίνωσε χτες ότι υπέβαλε καταγγελία στο Συνταγματικό Δικαστήριο στο Μπρνο, ώστε να τεθεί αυτός επικεφαλής της τσεχικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση των ηγετών των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση της χώρας - που θεωρείται πιο «φιλορωσική» - είχε αποφασίσει να στείλει τον πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις, τον υπουργό Αμυνας Γιάρομιρ Ζούνα και τον ΥΠΕΞ Πετρ Ματσίνκα στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά όχι τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει επανειλημμένα επικρίνει κυβερνητικά μέτρα.

Στο παρελθόν, κατά κανόνα, είτε μόνο ο Πρόεδρος είτε ο Πρόεδρος και ο πρωθυπουργός εκπροσωπούσαν μαζί τη χώρα στις Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ, Π. Πάβελ, δήλωσε ότι είναι καθήκον του όχι μόνο να ασκεί τις εξουσίες του αρχηγού του κράτους, αλλά και να τις υπερασπίζεται. Το τσεχικό Σύνταγμα ορίζει ότι ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό. Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου καλούνται τώρα να αποφασίσουν επί της ερμηνείας του Συντάγματος.

Ενώ ο Πάβελ ζητά εδώ και καιρό υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, ο πρωθυπουργός Μπάμπις πρόσφατα παραδέχτηκε ότι η Τσεχία δεν θα επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες φέτος, με το επιχείρημα ότι «πρώτα πρέπει να βάλουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά».

Αναμόρφωση του αστικού κράτους στην Ουγγαρία

Στο μεταξύ, στη γειτονική Ουγγαρία, βρίσκεται σε εξέλιξη αναμόρφωση του αστικού κράτους, με βάση επιχειρηματικά συμφέροντα που βρίσκονται πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του Προέδρου της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ από το αξίωμά του μέσω συνταγματικής τροπολογίας και θα ξεκινήσει συνταγματική μεταρρύθμιση το φθινόπωρο.

Ο Μαγιάρ είπε επίσης μιλώντας στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «Επιχείρηση Καθαρτήριο» με τροποποίηση 47 νόμων, να συστήσει μια νέα Εθνική Υπηρεσία Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία θα διερευνά υποθέσεις «ύποπτης κατάχρησης δημόσιων πόρων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες» που κυβερνούσε ο Βίκτορ Ορμπαν.

Ο Μαγιάρ έχει κατηγορήσει τον Σούλιοκ ότι στηρίζει την εξουσία του Ορμπαν. Το Κοινοβούλιο θα εκλέξει νέο Πρόεδρο με θητεία έως πέντε ετών, εφόσον και όταν ο Σούλιοκ απομακρυνθεί από το αξίωμα.

Θα γίνουν νομοθετικές αλλαγές ώστε να οριστούν ως ανώτατο όριο ηλικίας τα 70 έτη για τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου και να αναγκαστεί να αποσυρθεί ένας σύμμαχος του Ορμπαν από τη θέση του προέδρου.

Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις θα επιτρέψουν στα 2/3 των δικαστών να κινήσουν διαδικασία απομάκρυνσης των προέδρων του Ανώτατου Δικαστηρίου και της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τα δύο τρίτα των βουλευτών. Η θητεία των βουλευτών θα περιοριστεί στα 12 έτη.