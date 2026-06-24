ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Νέα επίσκεψη της φον ντερ Λάιεν στην Αρμενία

Δεύτερη επίσκεψη στην Αρμενία μέσα σε έναν μήνα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την επόμενη βδομάδα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με την επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος, εν μέσω σφοδρής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και μετά την επανεκλογή του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, που υποστηρίζει την «ευρωπαϊκή πορεία» της χώρας.

Ο Πασινιάν, που κέρδισε τις εκλογές της 7ης Ιούνη, επιδιώκει να εδραιώσει την απομάκρυνση της Αρμενίας από τη Μόσχα και να εμβαθύνει τους δεσμούς της με την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

«Εχουμε δει τη χώρα να δέχεται έντονες και συνεχείς πιέσεις από τη Ρωσία. Μια επίσκεψη θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης, σε συνέχεια της συγκεκριμένης υποστήριξης που έχει ήδη παρασχεθεί», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο «Politicο». Πρόσθεσε πως η φον ντερ Λάιεν θα στείλει το μήνυμα ότι «η Ευρώπη είναι εδώ για εσάς».

Οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Αρμενία, καθώς οι σχέσεις της με τη Μόσχα επιδεινώνονται. Την περασμένη βδομάδα η ΕΕ επιβεβαίωσε ότι θα παρέχει 34 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων των νέων ρωσικών περιορισμών στις αρμενικές εξαγωγές, και να υποστηρίξει τις προσπάθειες διαφοροποίησης του εμπορίου προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Το μπλοκ έχει επίσης αναπτύξει μια πολιτική αποστολή εποπτείας κατά μήκος των συνόρων της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρέθηκε στο Γερεβάν τον Μάη για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, την οποία φιλοξένησε η Αρμενία, και στη συνέχεια συμμετείχε στην εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Αρμενίας.

Στο μεταξύ, χθες η φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την Μάγια Σάντου, φιλοδυτική Πρόεδρο της Μολδαβίας, χώρας όπου επίσης συγκρούονται η Ρωσία και η ΕΕ για γεωπολιτική επιρροή, με προμετωπίδα της Μόσχας τον θύλακα της Υπερδνειστερίας.

Η Μολδαβία έχει ολοκληρώσει το 93% των μεταρρυθμίσεων που έπρεπε να έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής στο πλαίσιο ενός σχεδίου ανάπτυξης της ΕΕ, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Νωρίτερα τον Ιούνη οι πρέσβεις των 27 χωρών της ΕΕ συμφώνησαν να προχωρήσουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία και την Ουκρανία.