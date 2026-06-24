Μετά το στραβοπάτημα στην πρεμιέρα επιβλήθηκε άνετα του Ουζμπεκιστάν
Με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο οι Ιβηρες είχαν από την αρχή τον πρώτο λόγο, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στο σκορ, ενώ στη συνέχεια ελέγχοντας τον ρυθμό δεν απειλήθηκαν από τους αντιπάλους τους και διεύρυναν τον δείκτη του σκορ στο β' μέρος, χάνοντας και σημαντικές ευκαιρίες πέραν των γκολ. Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο πρώτο 20λεπτο, όταν και πέτυχε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε κατόπιν χρήσης VAR.
Ιδιαίτερα καθοριστικό θεωρείται το άλλο ματς της 2ης αγωνιστικής του ομίλου, μεταξύ Κολομβίας και ΛΔ Κονγκό τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας. Η Κολομβία, με τον αέρα της νίκη της στην πρεμιέρα, θέλει να κάνει το 2 στα 2, να σφραγίσει την πρόκριση και να έχει τον πρώτο λόγο και για την πρωτιά. Από την πλευρά της η ΛΔ Κονγκό, με εφαλτήριο την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε την 1η αγωνιστική, όταν έμεινε όρθια απέναντι στους Πορτογάλους (0-0), θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να ενισχύσει τις βλέψεις της για συνέχεια στη διοργάνωση.
2026 The Associated Press. All