11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ηχηρή αντίδραση για την Πορτογαλία

Αντίδραση μετά το στραβοπάτημά της στην πρεμιέρα έβγαλε χθες η Πορτογαλία, νικώντας 5-0 το Ουζμπεκιστάν (Κρ. Ρονάλντο 6', 29', Μέντεζ 17', Νεμάτοφ 60' αυτογκόλ, Λεάο 87') για τη 2η αγωνιστική του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ - Καναδά - Μεξικό. Ετσι οι Πορτογάλοι «ρέφαραν» την ισοπαλία με τη ΛΔ Κονγκό, ανέβηκαν στους 4 βαθμούς και ουσιαστικά εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «32», ενώ ανέκτησαν έδαφος και στο κυνήγι της πρωτιάς στον όμιλο, ενόψει των σταυρωμάτων στα νοκ άουτ. Από την άλλη, η δεύτερη ήττα ήταν καταδικαστική για τα όποια όνειρα των Ουζμπέκων.

Με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο οι Ιβηρες είχαν από την αρχή τον πρώτο λόγο, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στο σκορ, ενώ στη συνέχεια ελέγχοντας τον ρυθμό δεν απειλήθηκαν από τους αντιπάλους τους και διεύρυναν τον δείκτη του σκορ στο β' μέρος, χάνοντας και σημαντικές ευκαιρίες πέραν των γκολ. Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο πρώτο 20λεπτο, όταν και πέτυχε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε κατόπιν χρήσης VAR.

Καθοριστική κόντρα για Κολομβία και ΛΔ Κονγκό

Ιδιαίτερα καθοριστικό θεωρείται το άλλο ματς της 2ης αγωνιστικής του ομίλου, μεταξύ Κολομβίας και ΛΔ Κονγκό τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας. Η Κολομβία, με τον αέρα της νίκη της στην πρεμιέρα, θέλει να κάνει το 2 στα 2, να σφραγίσει την πρόκριση και να έχει τον πρώτο λόγο και για την πρωτιά. Από την πλευρά της η ΛΔ Κονγκό, με εφαλτήριο την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε την 1η αγωνιστική, όταν έμεινε όρθια απέναντι στους Πορτογάλους (0-0), θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να ενισχύσει τις βλέψεις της για συνέχεια στη διοργάνωση.