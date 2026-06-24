Associated Press
Σε ένα ματς στη Φιλαδέλφεια με αρκετά απρόοπτα (λόγω καταιγίδας διεκόπη στο ημίχρονο για πάνω από δύο ώρες) η Γαλλία πήρε εύκολη νίκη 3-0 επί του Ιράκ με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ, που πέτυχε δύο γκολ (14', 54') πριν κλείσει το σκορ ο Ντεμπελέ (66'). Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 16 γκολ στο Μουντιάλ και έπιασε τον Γερμανό Κλόζε στη δεύτερη θέση των σκόρερ σε Μουντιάλ.
Στο άλλο ματς η Νορβηγία, αν και αγχώθηκε στο τέλος, με πρωταγωνιστή και σκόρερ των δύο από τα τρία γκολ της τον Ερλινγκ Χάαλαντ πήρε τη νίκη επί της αξιόμαχης Σενεγάλης με 3-2 (Πέντερσεν 43', Χάαλαντ 48', 58' - Σαρ 53', 90'+3). Οι «Βίκινγκς» ήταν πιο ουσιαστικοί στην τελική προσπάθεια, αξιοποιώντας τις φάσεις της, ενώ η αφρικανική ομάδα, παρότι έβγαλε δύο φορές αντίδραση με τον Σαρ, δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα.