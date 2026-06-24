Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Ξεμπέρδεψαν Γαλλία και Νορβηγία

Associated Press

Η Γαλλία και η Νορβηγία καθάρισαν τις θέσεις πρόκρισης από τον 9ο όμιλο, μετά τις νίκες τους στη 2η αγωνιστική, και πλέον θα διεκδικήσουν την πρωτιά του ομίλου στη μεταξύ τους αναμέτρηση την τελευταία αγωνιστική.

Σε ένα ματς στη Φιλαδέλφεια με αρκετά απρόοπτα (λόγω καταιγίδας διεκόπη στο ημίχρονο για πάνω από δύο ώρες) η Γαλλία πήρε εύκολη νίκη 3-0 επί του Ιράκ με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ, που πέτυχε δύο γκολ (14', 54') πριν κλείσει το σκορ ο Ντεμπελέ (66'). Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 16 γκολ στο Μουντιάλ και έπιασε τον Γερμανό Κλόζε στη δεύτερη θέση των σκόρερ σε Μουντιάλ.

Στο άλλο ματς η Νορβηγία, αν και αγχώθηκε στο τέλος, με πρωταγωνιστή και σκόρερ των δύο από τα τρία γκολ της τον Ερλινγκ Χάαλαντ πήρε τη νίκη επί της αξιόμαχης Σενεγάλης με 3-2 (Πέντερσεν 43', Χάαλαντ 48', 58' - Σαρ 53', 90'+3). Οι «Βίκινγκς» ήταν πιο ουσιαστικοί στην τελική προσπάθεια, αξιοποιώντας τις φάσεις της, ενώ η αφρικανική ομάδα, παρότι έβγαλε δύο φορές αντίδραση με τον Σαρ, δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

    

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