Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι βαθμολογίες

1ος όμιλος (2 αγώνες): Μεξικό 6, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1, Νότια Αφρική 1.

2ος όμιλος (2 αγ.): Ελβετία 4, Καναδάς 4, Κατάρ 1, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.

3ος όμιλος (2 αγ.): Βραζιλία 4, Μαρόκο 4, Σκωτία 3, Αϊτή 0.

4ος όμιλος (2 αγ.): ΗΠΑ 6, Αυστραλία 3, Παραγουάη 3, Τουρκία 0.

5ος όμιλος (2 αγ.): Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ 1, Κουρασάο 1.

6ος όμιλος (2 αγ.): Ολλανδία 4, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3, Τυνησία 0.

7ος όμιλος (2 αγ.): Αίγυπτος 4, Βέλγιο 2, Ιράν 2, Νέα Ζηλανδία 1.

8ος όμιλος (2 αγ.): Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακρωτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1.

9ος όμιλος (2 αγ.): Γαλλία 6, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.

10ος όμιλος (2 αγ.): Αργεντινή 6, Αυστρία 3 6, Αλγερία 3 Ιορδανία.

11ος όμιλος: Πορτογαλία (2 αγ.) 4, Κολομβία 3, ΛΔ Κονγκό 1, Ουζμπεκιστάν (2 αγ.) 0.

12ος όμιλος (1 αγ.): Αγγλία 3, Γκάνα 3, Παναμάς 0, Κροατία 0.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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