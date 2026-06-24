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Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην εκδήλωση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» περιόδευσε ο βουλευτής του Κόμματος Ν. Εξαρχος

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Περιοδεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή Ιωαννίνων του Κόμματος Νίκο Εξαρχο, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην εκδήλωση - συζήτηση με θέμα την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, που οργανώνει η ΤΟ Ιωαννίνων του Κόμματος, τη Δευτέρα 29 Ιούνη, στις 7.30 μ.μ. στο Αλσος. Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος για την εργατική - συνδικαλιστική δουλειά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και συζήτησε με εργαζόμενους στις διάφορες κλινικές του νοσοκομείου. Η συζήτηση εστιάστηκε στα κρίσιμα ζητήματα της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά και στις τρέχουσες εξελίξεις, αναφορικά με την πολιτική εμπορευματοποίησης του κλάδου.

Οι εργαζόμενοι μετέφεραν την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο λόγω της διαχρονικής υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε εργαζόμενη, το προσωπικό εξαναγκάζεται σε εξαντλητικές 24ωρες εφημερίες και καλείται να καλύψει τρύπες με 36ωρα εργασίας χωρίς τη χορήγηση των προβλεπόμενων ρεπό, υπό τη διαρκή πίεση της διοίκησης «να βάλουν πλάτη». Ταυτόχρονα, έντονο είναι το πρόβλημα με τη συσσώρευση οφειλόμενων αδειών, γεγονός που οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Εξαρχος τόνισε ότι τα προβλήματα αυτά αποτελούν τα άμεσα συμπτώματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής που αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα. Σημείωσε ότι η πολιτική αυτή, την οποία έχουν υπηρετήσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, σπρώχνει αντικειμενικά τους ασθενείς προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ανέδειξε ότι «σύγχρονο» σήμερα είναι να αντιμετωπίζεται η Υγεία ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα σε πλήρη αντίθεση με τη λογική της «ανταποδοτικότητας» που προωθούν τα κόμματα του κεφαλαίου, και κάλεσε τους υγειονομικούς να μην παγιδευτούν από την προσπάθεια αναβάπτισης του πολιτικού σκηνικού, να μην εναποθέσουν τις ελπίδες τους σε «παλιούς και νέους σωτήρες» ή νέα πολιτικά μορφώματα, αλλά να εμπιστευτούν τη δική τους δύναμη.

Στηλίτευσε το γεγονός ότι δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ για την πολεμική εμπλοκή της χώρας στα διάφορα μέτωπα, την ίδια ώρα που για τις ανάγκες του λαού όλα θεωρούνται «κοστολογημένα» και περικόπτονται, υπογραμμίζοντας ότι ο μόνος δρόμος είναι η συσπείρωση, η οργάνωση και η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία τους, προκειμένου να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς.

Η αντιπροσωπεία του Κόμματος κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά και στις αρχαιρεσίες στους Συλλόγους τους στο Νοσοκομείο, σήμερα Τετάρτη, στηρίζοντας την «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» (ΑΣΥ) για να ανατρέψουν τους συσχετισμούς.

    

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