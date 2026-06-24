Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Κράτησε τις ελπίδες της η Αλγερία

Τις ελπίδες της για πρόκριση από τον 10ο όμιλο κράτησε ζωντανές η Αλγερία, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Ιορδανίας (Μπεντουάλι 62', Γκουιρί 82' - Αλ Ρασναντάν 36') για τη 2η αγωνιστική. Ετσι οι Βορειαφρικανοί έφτασαν τους 3 βαθμούς και έπιασαν στη 2η θέση την Αυστρία, πίσω από την Αργεντινή που έχει κλειδώσει την πρωτιά, και το ποια από τις δύο θα πάρει τη 2η θέση και το άλλο «εισιτήριο» για τους «32» θα κριθεί στην καθοριστική μεταξύ τους αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική.

Οσο για το ματς, παρότι οι Αλγερινοί αιφνιδιάστηκαν από τους Ιορδανούς και βρέθηκαν να χάνουν, έκαναν την ανατροπή στο β` μέρος και πήραν την πολύτιμη νίκη.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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