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Να πάψει η φορομπηχτική πολιτική σε βάρος των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων

Το οξυμένο πρόβλημα των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων που, σαν να μη φτάνει ότι αναγκάζονται να ζουν με το επίδομα φτώχειας όταν τελειώνει η σεζόν, αλλά τους το φορολογεί κι από πάνω το κράτος, έφερε το ΚΚΕ στη Βουλή με Επίκαιρη Ερώτηση.

Αναλύοντας την Ερώτηση, ο βουλευτής του Κόμματος Μανώλης Συντυχάκης σημείωσε ότι λόγω των πενιχρών αυξήσεων μισθών που προβλέπουν οι ΣΣΕ και αφού η κυβέρνηση αποφάσισε ότι το ταμείο ανεργίας είναι πλέον φορολογητέο ποσό, πολλοί εργαζόμενοι ξεπερνούν για λίγα ευρώ το αφορολόγητο όριο των 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν φόρο, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν επιβαρύνονταν.

Στην ουσία η κυβέρνηση ζητά πίσω ένα μεγάλο μέρος του πενιχρού ταμείου ανεργίας από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, όταν οι περισσότεροι παίρνουν το επίδομα ανεργίας μόνο για 3 μήνες, παρότι βρίσκονται στην ανεργία για πολύ μεγαλύτερο διάστημα και δυσκολεύονται να βγάλουν τον χειμώνα, αφού στην ουσία είναι χωρίς εισόδημα ικανό να καλύψει ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες.

Τη φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Οικονομίας - Οικονομικών Δ. Μαρκόπουλος, επικαλούμενος νόμους του 2013 και του 2020. Παρουσίασε το μαύρο άσπρο, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει τη φορολογία των εργαζομένων, έχει αυξήσει τους μισθούς κι έχει ...βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, την ώρα που ειδικά στον κλάδο του τουρισμού δουλεύουν ακατάπαυστα 12 έως 16 ώρες, χωρίς ρεπό και δικαιώματα.

«Εμείς θέλουμε και την τουριστική επιχείρηση να πηγαίνει καλά και τον εργαζόμενο να είναι ευχαριστημένος», ανέφερε προκλητικά, την ίδια στιγμή που καθημερινά χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι ζουν στα τσακισμένα κορμιά τους τα κέρδη πάνω στα κέρδη των ομίλων του κλάδου.

Ο υφυπουργός δεν παρέλειψε να επικαλεστεί τα «δημοσιονομικά πλαίσια» της οικονομίας, κατά την πάγια τακτική της κυβέρνησης που θέτει δημοσιονομικά όρια, δηλαδή κόφτες, όταν πρόκειται για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όχι όμως όταν πρόκειται για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα, για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, ανέφερε ότι οι προτάσεις του ΚΚΕ είναι «ωραίες, αλλά δεν είναι κοστολογημένες, και θα θέσουν σε κίνδυνο και την οικονομία δημοσιονομικά και το σύνολο του κλάδου του Τουρισμού και στο τέλος θα στοιχίσουν και θέσεις εργασίας στον Τουρισμό».

Την ταξικότητα της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, που από τη μία οι μεγαλοξενοδόχοι καταγράφουν νέο ρεκόρ κερδών από χρόνο σε χρόνο και από την άλλη οι εργαζόμενοι βρίσκονται με καθηλωμένους μισθούς, ανέδειξε στη δευτερολογία του ο Μ. Συντυχάκης. Οπως είπε, πίσω από το πολυδιαφημισμένο «οικονομικό θαύμα» του τουρισμού βρίσκεται η τεράστια εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Η ανάπτυξη είναι για τους λίγους, δεν είναι για τους πολλούς, επισήμανε και κάλεσε την κυβέρνηση να αυξήσει το αφορολόγητο όριο για τους εργαζόμενους, καθώς συνεχώς χάνουν από το εισόδημά τους, είτε με τη φοροληστεία, είτε με την ακρίβεια. «Πίσω από την εικόνα των υψηλών αφίξεων, των γεμάτων τουριστικών μονάδων, των θετικών οικονομικών δεικτών που μας λέτε, διαμορφώνεται μια σκληρή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στα ξενοδοχεία, χαμηλοί μισθοί, εντατικοποίηση, εξαντλητικό ωράριο με δεκάωρα - δωδεκάωρα ημερησίως, χωρίς επαρκή χρόνο ανάπαυσης».

Σημείωσε επίσης ότι ο τουριστικός κλάδος αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευάλωτος στις διεθνείς εξελίξεις, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τους ανταγωνισμούς, όπως και σε φαινόμενα πανδημίας και φυσικών φαινομένων.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στα αιτήματα των εργαζομένων που διαδηλώνουν και σήμερα με την απεργία τους (βλ. σελ. 11 - 13), όπως πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο χωρίς καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δύο συνεχόμενα ρεπό, το διάλειμμα να συμπεριλαμβάνεται στον εργάσιμο χρόνο και καμία κατάτμηση της καλοκαιρινής άδειας.