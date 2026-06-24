Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το σημερινό πρόγραμμα

02.00: Παναμάς - Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05.00: Κολομβία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ1)

22.00: Ελβετία - Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22.00: Βοσνία - Κατάρ (ΕΡΤ1)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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