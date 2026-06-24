23:22

Γ. Γκιόκας: Αναγκαίο ο λαός να αξιοποιεί τις δυσκολίες του αστικού πολιτικού συστήματος για να βάζει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, να βαθαίνει την συνολική αμφισβήτησή του (VIDEO)