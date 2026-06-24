02.00: Παναμάς - Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)
05.00: Κολομβία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ1)
22.00: Ελβετία - Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)
22.00: Βοσνία - Κατάρ (ΕΡΤ1)
23:39Βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι: Με συντονισμένες κινητοποιήσεις στέλνουν μήνυμα συνέχισης του αγώνα για την επιβίωσή τους (ΦΩΤΟ)
23:22Γ. Γκιόκας: Αναγκαίο ο λαός να αξιοποιεί τις δυσκολίες του αστικού πολιτικού συστήματος για να βάζει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, να βαθαίνει την συνολική αμφισβήτησή του (VIDEO)
23:02ΒΙΠΕ Πάτρας: Ξεκίνησε η 24ωρη απεργία που κήρυξαν Εργατικό Κέντρο και συνδικάτα (ΦΩΤΟ)
22:56Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ - Παρέμβαση στην πρόεδρο της ΕΚΤ: Στους λαούς τα βάρη των «χαμηλών αποδόσεων» της καπιταλιστικής οικονομίας, αλλά για τους ομίλους «εγγυημένα κέρδη» (VIDEO)
22:51Γ. Στεφανάκης: Όλοι οι κλάδοι εργαζομένων που απεργούν την Τετάρτη θα ενώσουμε τις φωνές μας και τις διεκδικήσεις μας (AUDIO)
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