2ο ΟΜΙΛΟΣ

Ντέρμπι κορυφής στο Τορόντο

Η 3η αγωνιστική των ομίλων, με την οποία θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Μουντιάλ, ξεκινά σήμερα από τον 2ο όμιλο, με το καθοριστικό για την 1η θέση ντέρμπι κορυφής μεταξύ Καναδά και Ελβετίας, ενώ και η άλλη αναμέτρηση, ανάμεσα σε Βοσνία και Κατάρ, έχει σημαντικό ενδιαφέρον για τις ελπίδες των δύο ομάδων.

Στο Τορόντο, οι οικοδεσπότες Καναδοί και οι φιλόδοξοι Ελβετοί, που ισοβαθμούν στην 1η θέση με 4 βαθμούς, ψάχνουν τη νίκη και την πρωτιά του ομίλου, που οδηγεί σε ευνοϊκότερη διασταύρωση στη φάση των «32». Σε περίπτωση ισοπαλίας ευνοείται ο Καναδάς λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Ελπίδες πρόκρισης, μαθηματικά ακόμα και για το δεύτερο «εισιτήριο» απευθείας για τους «32», διατηρούν Βοσνία και Κατάρ, που κοντράρονται στο άλλο ματς του ομίλου. Οι δύο ομάδες θέλουν να ανοίξουν τον δρόμο για την πρόκριση ως καλύτερες 3ες, ενώ υπό προϋποθέσεις (αν υπάρξει ηττημένος στο άλλο ματς) προσβλέπουν ακόμα και στη 2η θέση.